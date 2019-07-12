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    Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду провела збори поряд із чемпіонкою Олімпади

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    Аннамарі Данча втягується в роботу - Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду провела збори поряд із чемпіонкою Олімпади
    Аннамарі Данча втягується в роботу
    «Фейсбук» Аннимарі Данчі

    Аннамарі Данча почала підготовку до сезону-2019/2020

    Віце-чемпіонка світу-2019 у паралельному слаломі, сноубордистка з Закарпаття Аннамарі Данча розпочала підготовку до сезону-2019/2020. Перший збір українка провела у Ланґраафі (Нідерланди).

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    «Всього чотири дні катання з 7:00 до 11:00 у закритому приміщенні з температурою -4, - ділиться враженнями від виконаної роботи Аннамарі у себе в «Фейсбуку». - Перші два дні трохи важко було звикнути до різкого перепаду температури. В середньому вдавалося робити по 20 спусків по трасі з 25-ти воріт, що для слалому є досить хорошим об'ємом. Кожен день разом з тренером проводили глибокий аналіз техніки, їздили на час, що дозволило мені трохи розібратися у відчуттях швидкості та раціональності деяких рухів.

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    Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду провела збори поряд із чемпіонкою Олімпади
    Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду провела збори поряд із чемпіонкою Олімпади
    Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду провела збори поряд із чемпіонкою Олімпади
    Українська віце-чемпіонка світу зі сноуборду провела збори поряд із чемпіонкою Олімпади
    «Фейсбук» Аннимарі Данчі

    Завдань напередодні сезону, звісно, ще багато, і головне, що є розуміння над чим працювати. Маю сподівання, що на наші великі плани знайдеться достатня кількість фінансів та енергії, що дозволить підійти до сезону в максимальній спортивній формі.

    P.S. Так співпало, що разом з нами тренувалася олімпійська чемпіонка 2014 року Патріція Кумер зі Швейцарії».

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