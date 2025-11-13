Названо найчастіші причини травмувань у київському метро

Протягом місяця пасажири 38 разів зупиняли ескалатори ручкою «стоп» без реальної необхідності

Із нагоди Тижня безпеки дорожнього руху комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало пасажирам про важливість дотримання правил безпеки в підземці. За даними підприємства, саме ескалатори залишаються місцем, де пасажири найчастіше травмуються через власну необережність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у жовтні на станціях київського метрополітену ескалатори зупиняли 553 рази через порушення правил безпеки. Дотепер ескалатори залишаються місцем, де пасажири найбільше травмуються через власну необережність.

«Серед порушень правил найчастішими є: біг ескалатором, сидіння на східцях, потрапляння особистих речей в елементи ескалатора (поли довгого одягу, пакети або валізи на колесах), заступ за обмежувальну лінію та найпопулярніше – пасажири не тримаються за поручні», – повідомили у метрополітені.

У жовтні цього року ескалатори столичного метро зупинялися 189 разів через потрапляння особистих речей пасажирів, ще 315 разів – для запобігання можливому травмуванню. Крім того, 38 разів ескалатори зупиняли ручкою «стоп» без реальної необхідності.

«Неналежне користування ескалатором може призвести до пошкодження та призупинення його роботи. На жаль, порушення правил безпеки також досить часто призводить до падінь на ескалаторах. У жовтні таких випадків відбулося 11», – налогосили у метрополітені.

У київському метрополітені нагадують батькам або супроводжуючим апр необхідність пильнувати за поведінкою дітей на ескалаторах. Адже маленькі пасажири люблять досліджувати обладнання, наприклад як рухається поручень, і перевіряти відстань між сходами та балюстрадою. Ці дії нерідко призводять до травмувань дітей. Тому важливо тримати дитину за руку, а зовсім маленьких на руках, та пильнувати за їхньою поведінкою.

Основні правила користування ескалатором:

тримайтеся за поручень;

не заступайте за обмежувальну лінію;

не сидіть на східцях ескалатора;

не бігайте ескалатором;

тримайте дітей за руку або на руках.

