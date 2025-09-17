Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»

Кравченко: Загалом у досудовому розслідуванні діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено 924,8 млн грн збитків державі та вручено 44 підозри

На Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. Незаконні дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

««Ліси України» – це не чиясь власна каса, а національне багатство Роками система державного підприємства «Ліси України» була обплутана корупційними схемами. Незаконні вирубки, продаж деревини за заниженими цінами, службова недбалість і зловживання перетворили ліс на джерело наживи для окремих посадовців. Прокуратура послідовно викриває ці схеми. У різних областях під підозрою опинилися керівники філій, лісничі, посадовці, які прикривали злочини й дозволяли нищити природу», – йдеться у повідомленні.

Кравченко зауважив, що дев'ять посадовців отримали підозри за збитки державі на 721 млн грн. Серед підозрюваних:

ДП «Делятинське ЛГ»: головний лісничий, який незаконно видавав лісорубні квитки.

«Кутське ЛГ» ДСГП «Ліси України: два колишні очільники, начальник відділу лісового господарства та інженер, які у 2022 році дозволили незаконну рубку в межах природно-заповідного фонду. Знищено ліси на площі 195 га Національного природного парку «Гуцульщина».

Богородчанський спецагролісгосп – директор, який укладав прямі договори купівлі-продажу лісопродукції за заниженими цінами.

Коломийський спецагролісгосп – директор, який застосовував корупційні схеми з продажем деревини.

Кобаківське лісництво «Косівського РП (Райагроліс)» – майстер лісу, чия службова недбалість призвела до незаконної вирубки на території природно-заповідного фонду.

Тисівське лісництво КП «Долинський спецагролісгосп» – майстер лісу, через бездіяльність якого незаконно вирубали дерева.

«Загалом у досудовому розслідуванні діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено 924,8 млн грн збитків державі та вручено 44 підозри. Це черговий доказ: системна корупція руйнує нашу екологію. А ми будемо реагувати принципово», – наголосив Кравченко.

До слова, Руслан Кравченко анонсував інформацію про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн.

Як повідомлялося, керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляє: розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.