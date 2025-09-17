Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»
На Прикарпатті дев’ятьом посадовцям повідомлено про підозру
фото: Офіс генпрокурора

Кравченко: Загалом у досудовому розслідуванні діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено 924,8 млн грн збитків державі та вручено 44 підозри

На Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. Незаконні дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

««Ліси України» – це не чиясь власна каса, а національне багатство Роками система державного підприємства «Ліси України» була обплутана корупційними схемами. Незаконні вирубки, продаж деревини за заниженими цінами, службова недбалість і зловживання перетворили ліс на джерело наживи для окремих посадовців. Прокуратура послідовно викриває ці схеми. У різних областях під підозрою опинилися керівники філій, лісничі, посадовці, які прикривали злочини й дозволяли нищити природу», – йдеться у повідомленні.

Кравченко зауважив, що дев'ять посадовців отримали підозри за збитки державі на 721 млн грн. Серед підозрюваних:

  • ДП «Делятинське ЛГ»: головний лісничий, який незаконно видавав лісорубні квитки.
  • «Кутське ЛГ» ДСГП «Ліси України: два колишні очільники, начальник відділу лісового господарства та інженер, які у 2022 році дозволили незаконну рубку в межах природно-заповідного фонду. Знищено ліси на площі 195 га Національного природного парку «Гуцульщина».
  • Богородчанський спецагролісгосп – директор, який укладав прямі договори купівлі-продажу лісопродукції за заниженими цінами.
  • Коломийський спецагролісгосп – директор, який застосовував корупційні схеми з продажем деревини.
  • Кобаківське лісництво «Косівського РП (Райагроліс)» – майстер лісу, чия службова недбалість призвела до незаконної вирубки на території природно-заповідного фонду.
  • Тисівське лісництво КП «Долинський спецагролісгосп» – майстер лісу, через бездіяльність якого незаконно вирубали дерева.

«Загалом у досудовому розслідуванні діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено 924,8 млн грн збитків державі та вручено 44 підозри. Це черговий доказ: системна корупція руйнує нашу екологію. А ми будемо реагувати принципово», – наголосив Кравченко.

До слова, Руслан Кравченко анонсував інформацію про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн. 

Як повідомлялося, керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляє: розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У розпал великої війни хмельницькі посадовці і власник фірми влаштували розтрату коштів на закупівлі модульної вбиральні, вважає прокуратура
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох Війна і бізнес
27 серпня, 14:30
Фігурантам справи оголошено підозру у веденні бізнесу з РФ
Правоохоронці викрили схему постачання російських ліків в Україну на сотні мільйонів
20 серпня, 17:57
За словами Руслана Кравченка, наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
22 серпня, 13:21
За словами Руслана Кравченка, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні
Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу
22 серпня, 20:14
Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад
Розкрадання бюджетних коштів на Тернопільщині: 19 посадовців отримали підозри
26 серпня, 16:17
Парубія було вбито сьогодні, 30 серпня у Львові
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
30 серпня, 12:52
Зеленський висловив співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень
30 серпня, 17:23
Михайло Сцельников є підозрюваним у вбивстві народного депутата Андрія Парубія
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
2 вересня, 17:48
Керівникам установи повідомлено про підозри
Правоохоронці викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
10 вересня, 11:49

Кримінал

Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»
Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»
Справі Гонгадзе – 25. Довічник генерал Пукач вимагає випустити його на волю
Справі Гонгадзе – 25. Довічник генерал Пукач вимагає випустити його на волю
Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
На Закарпатті кримінальний авторитет керував із в’язниці переправленням ухилянтів за кордон
На Закарпатті кримінальний авторитет керував із в’язниці переправленням ухилянтів за кордон
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua