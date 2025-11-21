Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери

У деяких ґмінах Польщі вже діє нова система сортування скляної тари

У Польщі стартує експеримент, покликаний підвищити якість переробки скла. На сміттєвих майданчиках деяких ґмін, поряд із традиційними п'ятьма кольорами контейнерів, починають з'являтися нові баки – білого кольору. Вони призначені для більш точного сортування скляних відходів. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Ця ініціатива має на меті відокремити прозоре (безбарвне) скло від кольорового ще на етапі збору, що значно полегшить подальшу переробку.

Білі контейнери призначені виключно для безбарвного скла. Перед викиданням скляної тари необхідно зняти кришки та етикетки, а сам контейнер має бути спорожнений.

До білого контейнера потрібно викидати:

Пляшки з-під води, безалкогольних напоїв та молока,

Банки з-під консервів та харчових продуктів,

Скляну упаковку для косметики,

Скляні контейнери (після видалення пластикових та металевих елементів).

У білий контейнер не можна кидати:

Кольорове скло (зелене, коричневе тощо),

Кераміку та порцеляну,

Лампочки, люмінесцентні лампи, дзеркала та будівельне скло,

Фармацевтичні та хімічні упаковки із залишками речовин.

Наразі в більшості великих міст Польщі діє класична п'ятиколірна система сортування, де все скло (і кольорове, і прозоре) потрапляє у зелений контейнер.

Нові білі контейнери вже встановлені у ґмінах Гізалки, Пшемент та Седльце. Якщо експеримент виявиться успішним, очікується його ширше впровадження по всій країні. Також на сміттєвих майданчиках можуть з'являтися червоні баки для небезпечних відходів (батарейки, несправна електроніка, хімікати).

