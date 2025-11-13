Підпал автівок в Оболонському районі: поліція затримала 18-річного юнака (фото)

Молодик знайшов в інтернеті оголошення про «роботу», яка полягала у підпалах автівок на території Києва

Порушник облив легкозаймистою рідиною припарковані автомобілі Mercedes-Benz та BMW і підпалив їх

Поліцейські затримали 18-річного юнака, який за завданням ворожих спецслужб підпалив автомобілі біля автозаправної станції в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановили, що молодик знайшов в інтернеті оголошення про «роботу», яка полягала у підпалах транспортних засобів на території Києва за визначену оплату, та зв'язався з анонімним «роботодавцем». Надалі, фігурант отримав чіткі інструкції від «куратора» щодо об'єктів, які треба підпалити.

Зловмисник підпалив три автівки фото: поліція Києва/Facebook

«Діючи за ворожими вказівками юнак приїхав до гаражного кооперативу, розташованого поблизу автозаправної станції в Оболонському районі, у пошуках автівок, що належать військовим. Втім, потрібних транспортних засобів він не знайшов, тож вирішив палити цивільні авто», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджений палієм автомобіль марки Hyundai фото: поліція Києва/Facebook

Порушник облив легкозаймистою рідиною припарковані автомобілі Mercedes-Benz та BMW і підпалив їх. Внаслідок підпалу було повністю знищено два автомобілі та частково пошкоджено третій автомобіль марки Hyundai.

Оперативники спільно із фахівцями кримінального аналізу встановили причетного до підпалу 18-річного жителя Київщини та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За підпал автівок затримано 18-річного жителя Київщини фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, у минулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні.

Раніше правоохоронці затримали у Києві 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Чоловік отримав від «куратора» з країни-агресора повідомлення через месенджер з пропозицію за грошову винагороду підпалювати автомобілі. Спокусившись легким заробітком, фігурант погодився на виконання злочинних замовлень й підпалив транспортний засіб, який за думкою замовника міг належати військовослужбовцю. Втім, зауважують правоохоронці, обіцяні кошти у сумі $2 тис. порушник так і не отримав.