В столиці маршрутка на повному ходу влетіла у припарковану фуру

Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів маршрутки

У Києві ввечері 3 грудня маршрутний автобус №745 на повному ходу в’їхав у причіп вантажівки. Внаслідок удару постраждали двоє пасажирів, яких госпіталізували. Як повідомляє паблік «Київ оперативний», водій великогабариту DAF зупинився для перепочинку перед тривалою дорогою, так як вже направлявся до Сербії, звідки він родом.



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Фото: Київ оперативний Автобус після ДТП у Києві

Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів маршрутки

У Києві ввечері 3 грудня маршрутний автобус №745 на повному ходу в’їхав у причіп вантажівки. Внаслідок удару постраждали двоє пасажирів, яких госпіталізували.

Як повідомляє паблік «Київ оперативний», водій великогабариту DAF зупинився для перепочинку перед тривалою дорогою, так як вже направлявся до Сербії, звідки він родом.

«Через декілька годин відпочинку, водій прокинувся від сильного поштовху. Як виявилось, маршрутний автобус TATA, що курсував по маршруту №745, на повному ходу в’їхав у його причіп. Причину зіткнення водій маршрутки пояснити не зміг», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від удару постраждав чоловік та жінка з маршрутки, які в подальшому з різними травмами були госпіталізовані.

На місці працювала слідчо-оперативна група, патруль поліції та лікарі швидкої.

Нагадаємо, у неділю в Києві BMW протаранила маршрутку, яку від удару жбурнуло у стовп.

У ще одному ДТП за участі маршрутного таксі в Києві постраждали п'ятеро осіб.