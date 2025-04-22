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Психологічний трилер в залі очікування. Театр Лесі Українки відкрив аеропорт з порталом у минуле

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Психологічний трилер в залі очікування. Театр Лесі Українки відкрив аеропорт з порталом у минуле
Прем’єра містичного трилеру «Косметика ворога» відбудеться 24 квітня
фото: lesyatheatre.com

Головні ролі у виставі «Косметика ворога» виконують Олександр Валюк та Віталій Овчаров

24 квітня Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відбудеться прем’єра містичного трилеру «Косметика ворога» за мотивами однойменного твору бельгійської письменниці Амелі Нотомб. Режисером вистави є Євген Лунченко, повідомляє «Главком», який побував на допрем'єрному показі.

Сюжет переносить глядача до залу очікування аеропорту, який із буденного місця перетворюється на арену напруженої психологічної дуелі.

«Що як затримка авіарейсу – не просто прикра випадковість, а ретельно облаштована пастка? Звичайний зал очікування перетворюється на арену смертельної гри розуму, де випадкове знайомство переростає у витончену психологічну дуель», – йдеться в описі до трилера.

Головні ролі у виставі виконують актори Олександр Валюк (Текстор Тексель) та Віталій Овчаров (Жером Ангюст). Текстор Тексель спочатку позиціонується як самостійний персонаж, який лише підсів в аеропорту до не дуже приязного Ангюста і почав розповідати історії зі свого життя... Однак розв'язка новели вразить глядача.

Олександр Валюк у ролі Текстора Тексель. Неймовірна робота актора тримає глядача в напрузі 1,5 години
Олександр Валюк у ролі Текстора Тексель. Неймовірна робота актора тримає глядача в напрузі 1,5 години
фото: glavcom.ua

Розмова в залі очікування із навʼязливим співрозмовником оживляє страшні спогади обох учасників драми. А далі для одного з них починається справжній жах… Глядач дізнається розгадку убивства Ізабель, дружини Жерома, яка загинула 10 років тому він удару ножем.

Олександр Валюк та Віталій Овчаров
Олександр Валюк та Віталій Овчаров
фото: glavcom.ua

«Я в захваті від трилерів, тим паче – інтелектуальних. Ще й із детективною складовою. Для нас була важливою також іронічна інтонація. Аби приспати пильність глядача. Ось він потрапляє у звичну зону комфорту, розслабляється, і тут – почалося! Все – глядач у сітці. Можливо, це підступно з нашого боку, проте – такими є правила гри…», – зауважив Євген Лунченко.

4 фото
На весь екран

Цікава деталь для особливо затятих театралів: у столиці паралельно йде постановка за цим же твором Амелі Нотомб у театрі «Сузір'я». Назва вистави у конкурентів – «Текстер».

Нагадаємо, що в Україні відбулася прем'єра мюзиклу «МУР. Ти (Романтика) в кіно». Мюзикл у форматі кіно переносить театральну виставу на великий екран, розкриваючи життя видатних українських митців 1920-30-х років – мешканців харківського будинку «Слово», таких як Павло Тичина, Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Михайль Семенко та інші.

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Теги: Київ театр вистава

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