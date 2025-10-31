У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)

31 жовтня о 04:02 надійшов сигнал про пожежу на вулиці Бульварно-Кудрявській

Вночі у Шевченківському районі столиці спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Вогонь охопив дах споруди, проте рятувальникам вдалося швидко його приборкати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем був охоплений дах двоповерхової адміністративної будівлі фото: ДСНС Києва/Facebook

«На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, вогнем було охоплено дах двоповерхової адміністративної будівлі. Пожежу локалізовано о 05:16 на площі 200 кв. м, та ліквідовано о 05:53», – повідомили рятувальники.

Пожежу локалізували о 05:16 на площі 200 квадратних метрів фото: ДСНС Києва/Facebook

Жертв та постраждалих немає Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

