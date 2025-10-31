Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці
фото: ДСНС Києва/Facebook

31 жовтня о 04:02 надійшов сигнал про пожежу на вулиці Бульварно-Кудрявській 

Вночі у Шевченківському районі столиці спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Вогонь охопив дах споруди, проте рятувальникам вдалося швидко його приборкати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомляється, шо 31 жовтня о 04:02 надійшов сигнал про пожежу на вулиці Бульварно-Кудрявській Шевченківському районі Києва.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем був охоплений дах двоповерхової адміністративної будівлі
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем був охоплений дах двоповерхової адміністративної будівлі
фото: ДСНС Києва/Facebook

«На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, вогнем було охоплено дах двоповерхової адміністративної будівлі. Пожежу локалізовано о 05:16 на площі 200 кв. м, та ліквідовано о 05:53», – повідомили рятувальники.

Пожежу локалізували о 05:16 на площі 200 квадратних метрів
Пожежу локалізували о 05:16 на площі 200 квадратних метрів
фото: ДСНС Києва/Facebook

Жертв та постраждалих немає Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у понеділок, 29 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа. О 13:10 рятувальникам повідомили про загоряння на вулиці В’ячеслава Липинського. Вогонь спалахнув на покрівлі мансардного поверху чотириповерхового житлового будинку. На місце одразу прибули підрозділи ДСНС.

Теги: Київ пожежа ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Чернігів
У Чернігові після влучань виникли пожежі
4 жовтня, 03:42
Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ
Кіптява на стінах та вибиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ (репортаж)
12 жовтня, 14:02
23-річному нападнику оголошено підозру, йому загрожує до трьох років ув’язнення.ня волі
У Києві чоловік побив жінку, яка не дала йому пройти без черги на касі
2 жовтня, 17:33
Сир «Рокфор» у столичному супермаркеті
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
6 жовтня, 18:07
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
11 жовтня, 16:33
Біля метро «Оболонь» було демонтовано 32 кіоски
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
14 жовтня, 16:52
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
25 жовтня, 04:42
Вартість однієї плитки «Жуколаду» – 49 грн
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків
29 жовтня, 09:44
У столиці через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Вчора, 16:22

Новини

У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів
Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua