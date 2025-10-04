Головна Країна Події в Україні
У Чернігові після влучань виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Чернігові після влучань виникли пожежі
Окупанти атакували Чернігів
Моніторингові канали писали, що ворог бив по критичній інфраструктурі

Цієї ночі російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на Чернігів. Російські окупанти вдарили по інфраструктурі міста. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає «Главком».

За повідомленням МВА, на кількох локаціях після влучань спалахнули пожежі. За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає.

Моніторингові канали писали, що ворог бив по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, Увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. 

Як відомо, внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає

Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він заслухав доповіді про захист обʼєктів, а також їх відновлення після наймасованішої атаки на газовидобувну інфраструктуру України.

«Главком» писав, що російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною.

Як повідомлялося, глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення енергетичної підтримки України на тлі найбільшого удару РФ по газовидобутку з початку війни. За словами міністра, Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. 

До слова, «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.

