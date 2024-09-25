Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
Наразі усі відповідні служби прямують на місце інциденту
Cьогодны, 25 вересня, невідомі повідомили про замінування Словʼянської гімназії у Дарницькому районі столиці. Відповідна інформація з'явилася у місцевих пабліках.
Наразі усі відповідні служби прямують на місце інциденту. Також повідомляється про замінування ще кількох навчальних закладів столиці.
У столиці «замінували» Словʼянську гімназію, служби прямують на місце, пишуть місцеві спільноти pic.twitter.com/FBfO2A83V3— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024
Нагадаємо, Львівський суд винесе вирок щодо неповнолітнього хлопця, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів у Львові. Йому загрожує до восьми років за ґратами.
За даними правоохоронців, у лютому-квітні 2024 року підозрюваний надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові.
На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб поліції області, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів, розповіли правоохоронці.
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