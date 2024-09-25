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Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Невідомі повідомили про замінування столичної гімназії (відео)
фото: скріншот

Наразі усі відповідні служби прямують на місце інциденту

Cьогодны, 25 вересня, невідомі повідомили про замінування Словʼянської гімназії у Дарницькому районі столиці. Відповідна інформація з'явилася у місцевих пабліках. 

Наразі усі відповідні служби прямують на місце інциденту.  Також повідомляється про замінування ще кількох навчальних закладів столиці.

Нагадаємо, Львівський суд винесе вирок щодо неповнолітнього хлопця, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів у Львові. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

За даними правоохоронців, у лютому-квітні 2024 року підозрюваний надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб поліції області, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів, розповіли правоохоронці.

Теги: замінування вирок школа поліція Київ

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