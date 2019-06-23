У виборчому окрузі на Київщині навала «двійників»



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На окрузі балотується нардеп Гудзенко і двоє людей із ідентичним ім’ям та прізвищем

В одномандатному виборчому окрузі №92 на Київщині на дострокових виборах до Верховної Ради балотується низка кандидатів з однаковим прізвищем.

Про це повідомляє Громадське.

«На окрузі балотується народний депутат Віталій Гудзенко і двоє людей із ідентичним ім’ям та прізвищем. Крім того, на тому ж окрузі висувається колишній прокурор Олександр Ференець. Двоє інших кандидатів із таким прізвищем також мають ідентичне ім’я», – йдеться в повідомленні.

«Відомо, що в Україні дійсно є нечесна виборча технологія – реєструвати «двійників» з однаковими прізвищами та іменами. Її мета – ввести в оману неуважного виборця, який може помилково віддати голос не за ту людину, за яку мав намір голосувати. Нерідко виявляється, що «двійником» відомого політика стає людина із таким же прізвищем, втім, про її діяльність і ким є ця людина – публічно невідомо нічого», – прокоментував ситуацію координатор Громадянської мережі Опора у Закарпатській області Ярослав Гулан.

«Оскільки імена кандидатів-мажоритарників розміщуються у виборчому бюлетені в алфавітному порядку, виборцям потрібно бути дуже уважними та ретельно шукати не лише ім’я свого кандидата, а й вичитувати інформацію про нього, яка обов’язково буде у бюлетені, зокрема - дата народження, місце роботи, місце проживання, партійність тощо», — додав він.

Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».