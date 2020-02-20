Вантажівкам заборонено в'їзд на міст Патона в Києві



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Дорожники розташували 15 інформаційних щитів з попередженням про обмеження руху вантажівок Фото: Центр організації дорожнього руху

Наразі заборонено рух мостом Патона вантажівкам вагою понад 3,5 т

На мосту Патона в Києві впроваджується нова схема організації дорожнього руху. Перший етап - обмеження руху вантажівок.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона, його обстеження та оцінки експлуатаційної придатності на шляхопроводі впроваджується нова схема організації дорожнього руху. Відповідні зміни вносять на виконання доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, згідно з погодженими схемами ОДР», - йдеться в повідомленні.

Зміни впроваджуватимуть у кілька етапів, перший із них - заборона руху мостом Патона вантажівок вагою понад 3,5 тонни.

Бригади комунальників почали встановлювати на під’їздах до шляхопроводу дорожні знаки 3,3. Загалом планують встановити близько 50 таких знаків.

Минулого тижня на розв’язках біля мосту дорожники розташували 15 інформаційних щитів, попередивши про обмеження руху вантажівок.

Нагадаємо, з 10 лютого на мосту ім.Патона у Києві обмежено рух крайніми правими смугами.

Фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» розпочали обстеження мосту імені Патона.