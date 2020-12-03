У вихідні рух Північним мостом буде обмежено

Рух на Північному мосту буде обмежено частково

Ремонтні роботи на Північному мосту проводитимуться у напрямку Троєщини

Із 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано з тим, що на Північному мосту проведуть поточний ремонт. Працівники КП «Київавтошляхміст» працюватимуть у напрямку Троєщини.

Щоб менше впливати на трафік, основні роботи виконають у вихідні.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, у Києві на мосту Метро через р. Дніпро до 13 грудня частково обмежено рух транспорту.