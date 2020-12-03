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    Новини

    У вихідні рух Північним мостом буде обмежено

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    Рух на Північному мосту буде обмежено частково - У вихідні рух Північним мостом буде обмежено
    Рух на Північному мосту буде обмежено частково
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні роботи на Північному мосту проводитимуться у напрямку Троєщини

    Із 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з тим, що на Північному мосту проведуть поточний ремонт. Працівники КП «Київавтошляхміст» працюватимуть у напрямку Троєщини.

    Щоб менше впливати на трафік, основні роботи виконають у вихідні.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.

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    Як повідомлялося, у Києві на мосту Метро через р. Дніпро до 13 грудня частково обмежено рух транспорту.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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