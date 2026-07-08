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У Вишневому надзвичайники врятували з-під завалів пораненого кота

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У Вишневому надзвичайники врятували з-під завалів пораненого кота
У Києві надзвичайники дістали з-під завалів крихітне кошеня
фото: ДСНС

Працівникам ДСНС вдалося розшукати власника тварини

У Вишневому на Київщині працівники ДСНС під час обходу зруйнованих будників врятували з-під завалів обпеченого кота, повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

«Пухнастик був у вкрай важкому стані: майже не рухався, ледве дихав, мав обпечені вушка, лапки та очі. Рятувальники принесли тваринку до штабу, і всі, хто був поруч, одразу кинулися на допомогу: напоїли малого водою, надали першу допомогу та почали шукати ветеринарів», – повідомляють надзвичайники.

На щастя, вдалося розшукати власника тварини.

Наразі кіт доставлений до клініки. Лікування допомогли організувати представники Червоного Хреста. «Попереду на пухнастика чекає тривала реабілітація, адже опіки серйозні. Але найголовніше – він житиме!» – підкреслили в ДСНС.

Ще одного домашнього улюбленця вдалося врятувати в столиці. «Під час ліквідації наслідків нічного російського обстрілу надзвичайники дістали з-під завалів крихітне кошеня. Мокре, налякане, воно тремтіло від страху, але головне – вціліло!» – повідомляють рятувальники.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни атакували місто Вишневе на Київщині. Внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди. Житлові будинки залишилися понівеченими через російські снаряди. Блогерка Ангеліна Пинчук показала, який вигляд мають зруйновані помешкання місцевих мешканців.

Зазначимо, у Вишневому на Київщині внаслідок російської атаки 6 липня виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Внаслідок атаки загинули люди, також відомо про постраждалих.

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Теги: Київ Київщина тварини поранення

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