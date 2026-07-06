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Балістична атака на Київ: у місті пролунали вибухи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Балістична атака на Київ: у місті пролунали вибухи
фото: glavcom.ua
Столиця під масованою ракетною атакою

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.  

У ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличка.

Повітряні сили попередили про пуски балістичного озброєння в напрямку столиці, а невдовзі уточнили, що ситуація ускладнюється появою додаткових швидкісних цілей. «Балістика на Київ! Ще швидкісні цілі на Київ!», – повідомили в Повітряних силах.

Слідом за попередженням у різних районах Києва пролунала серія вибухів – це працюють підрозділи протиповітряної оборони. Мер Києва Віталій Кличко закликав містян не залишати укриттів. «У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Про масштаб загрози попередив і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. «Ворог б'є балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях», – написав він.

Інформація про можливі наслідки атаки та падіння уламків наразі уточнюється. Офіційні особи поки не повідомляли про постраждалих чи пошкодження інфраструктури. Містян закликають залишатися в безпечних місцях до офіційного відбою тривоги й не фіксувати та не поширювати в соцмережах кадри роботи сил ППО, аби не допомагати ворогу коригувати удари.

Київ під ударами: що передувало

Атака в ніч на 6 липня стала для Києва вже не першою за останній тиждень. Раніше цієї доби, о 01:12, у столиці та низці областей уже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики та крилатих ракет «Калібр» – тоді Повітряні сили попереджали про можливий пуск ракет із північного напрямку.

Найбільш руйнівним за останній місяць залишається нічний обстріл 2 липня, коли ворог атакував Київ балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Тієї ночі загинули десятки людей, а в кількох районах міста зазнали пошкоджень житлові багатоповерхівки, тривала масштабна пошуково-рятувальна операція.

Столиця також перебувала під загрозою балістики 30 червня, коли повітряна тривога тривала майже пів години, і 15 червня, коли Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабного вторгнення. Регулярність таких атак свідчить про те, що ворог і надалі розглядає Київ як пріоритетну ціль для ракетних ударів, попри роботу багаторівневої системи протиповітряної оборони.

Балістичні ракети залишаються найскладнішою ціллю для української протиповітряної оборони: збити їх здатні лише окремі типи зенітних комплексів, тоді як швидкісні цілі, про які попередили Повітряні сили в ніч на 6 липня, дають мешканцям мінімум часу на реакцію. Саме тому в моменти оголошення тривоги фахівці наполегливо радять не залишатися біля вікон і не виходити на вулицю до офіційного відбою.

Столична влада традиційно закликає кожного, хто почув сирену чи повідомлення про ракетну небезпеку, невідкладно прямувати до найближчого укриття цивільного захисту та дотримуватися правила «двох стін». Актуальну інформацію про хід атаки та можливі наслідки «Главком» надаватиме в міру її появи.

Станом на момент публікації офіційно не повідомлялося про влучання чи руйнування в столиці – йдеться саме про роботу протиповітряної оборони по цілях, що заходять на місто. «Главком» стежить за розвитком ситуації та оновлюватиме матеріал у разі появи нових даних від Повітряних сил, КМВА чи мера Києва.

Матеріал доповнюватиметься...

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1594-й день повномасштабної війни

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Теги: укриття небезпека населення ракетна атака

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