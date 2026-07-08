Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)

Пес отримав поранення внаслідок обстрілу

У ніч на 6 липня Росія атакувала Вишневе на Київщині. В одному з будинків, який охопила пожежа внаслідок обстрілу, перебував пес Йося. Про історію чотирилапого розповідає «Главком» із посиланням на «Україна сейчас».

Під час удару по Вишневому пес Йося був зачинений у своєму будинку. У домі почалася пожежа, тому господарі припускали, що тварина загинула. Проте він вижив.

Пес Йося вижив після удару РФ фото: скриншот із відео «Україна сейчас»

За словами місцевого мешканця Вишневого Олександра, коли почався обстріл, його племінник зачинив будинок та намагався врятуватися, однак Йося залишився всередині.

Олександр припустив, що через вибухову хвилю скло у вікнах розлетілося, що допомогло Йосі вибратися з будинку. Чоловік думав, що пес загинув, однак він врятувався.

Під час атаки на Вишневе понівечено житлові будинки фото: скриншот із відео «Україна сейчас»

На кадрах також можна побачити будинок, де мешкав пес: він повністю згорів. Тепер собака мешкає на вулиці. Він отримав поранення, зокрема кульгає на задню лапу. Також Йося лякається гучних звуків після атаки.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни атакували місто Вишневе на Київщині. Внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди. Житлові будинки залишилися понівеченими через російські снаряди. Блогерка Ангеліна Пинчук показала, який вигляд мають зруйновані помешкання місцевих мешканців.

Зазначимо, у Вишневому на Київщині внаслідок російської атаки 6 липня виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Внаслідок атаки загинули люди, також відомо про постраждалих.