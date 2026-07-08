Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Пес Йося пережив російську атаку
фото: скриншот із відео «Україна сейчас»

Пес отримав поранення внаслідок обстрілу 

У ніч на 6 липня Росія атакувала Вишневе на Київщині. В одному з будинків, який охопила пожежа внаслідок обстрілу, перебував пес Йося. Про історію чотирилапого розповідає «Главком» із посиланням на «Україна сейчас».

Під час удару по Вишневому пес Йося був зачинений у своєму будинку. У домі почалася пожежа, тому господарі припускали, що тварина загинула. Проте він вижив.

Пес Йося вижив після удару РФ
Пес Йося вижив після удару РФ
фото: скриншот із відео «Україна сейчас»

За словами місцевого мешканця Вишневого Олександра, коли почався обстріл, його племінник зачинив будинок та намагався врятуватися, однак Йося залишився всередині.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Олександр припустив, що через вибухову хвилю скло у вікнах розлетілося, що допомогло Йосі вибратися з будинку. Чоловік думав, що пес загинув, однак він врятувався.

Під час атаки на Вишневе понівечено житлові будинки
Під час атаки на Вишневе понівечено житлові будинки
фото: скриншот із відео «Україна сейчас»

На кадрах також можна побачити будинок, де мешкав пес: він повністю згорів. Тепер собака мешкає на вулиці. Він отримав поранення, зокрема кульгає на задню лапу. Також Йося лякається гучних звуків після атаки.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни атакували місто Вишневе на Київщині. Внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди. Житлові будинки залишилися понівеченими через російські снаряди. Блогерка Ангеліна Пинчук показала, який вигляд мають зруйновані помешкання місцевих мешканців.

Зазначимо, у Вишневому на Київщині внаслідок російської атаки 6 липня виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Внаслідок атаки загинули люди, також відомо про постраждалих.

Читайте також:

Теги: поранення війна ракетна атака обстріл тварини Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переверніть вимоги Кремля – і отримаєте план перемоги України
Кремль сам написав сценарій своєї поразки
Вчора, 13:15
На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі
8 червня, 16:17
«Альфа» СБУ втретє поспіль стала лідером за втратами ворога
СБУ оприлюднила результати роботи найефективнішого підрозділу
9 червня, 10:22
Зараз жителі Бородянки платять за тарифами, встановленими у 2021 році
У Бородянці з 1 липня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити
10 червня, 14:47
Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026
Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026
26 червня, 21:19
У Києві тривають пожежі внаслідок нічної рекетної атаки РФ
Як після атаки 2 липня працює громадський транспорт Києва (оновлено)
2 липня, 08:58
У Запоріжжі 17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян
Ворог скинув бомби на Запоріжжя: є жертви
3 липня, 20:47
Німеччина виділить Україні 11,6 млрд євро
Німеччина заклала у бюджет 11,6 мільярда євро для України: на що підуть гроші
6 липня, 23:10
Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями
Сили оборони уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ за одну ніч
Вчора, 11:58

Життя

Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)
Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)
Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото)
Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото)
Скільки коштує місяць життя у Болгарії? Українка назвала ціни
Скільки коштує місяць життя у Болгарії? Українка назвала ціни
Яку річ обов'язково треба взяти на море в Болгарію? Поради відпочивальників
Яку річ обов'язково треба взяти на море в Болгарію? Поради відпочивальників
Олена Зеленська на саміті НАТО: що одягла перша леді (відео)
Олена Зеленська на саміті НАТО: що одягла перша леді (відео)
Король Чарльз проїхався на танку, який Британія передавала ЗСУ (фото)
Король Чарльз проїхався на танку, який Британія передавала ЗСУ (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
153K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
89K
Путін почав «їсти» своїх
75K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua