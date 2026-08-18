Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку

У КМДА, запевнили, що домовленість про призупинення видалення зелених насаджень залишається в силі

У Києві на Теремках не відновлювали роботи з видалення дерев, а міська влада не ухвалювала відповідних рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал КМДА.

Заяві столичних посадовців передував розголос у соцмережах. Активістка Катерина Чепура повідомила, що біля Теремківського парку знову з'явилася техніка та працівники того ж підрядника, а між ними та місцевими жителями стався конфлікт. За її словами, активісти намагалися блокувати проїзд вантажівки.

У КМДА, своєю чергою, запевнили, що домовленість про призупинення видалення зелених насаджень, якої представники влади та громадськості досягли під час зустрічі 11 серпня, залишається в силі.

Появу важкої техніки та працівників на локації у міськраді пояснили організаційними та логістичними процесами, пов'язаними з реалізацією заходів з енергостійкості столиці – зокрема, транспортуванням та зберіганням попередньо ізольованих трубопроводів.

«На ділянці також може здійснюватися переміщення техніки та інші організаційно-логістичні роботи, що не пов’язані з видаленням зелених насаджень. Місто дотримується домовленостей із громадськістю. Присутність працівників або техніки на території не означає відновлення робіт із видалення дерев», – запевнили у столичній адміністрації.

Нагадаємо, у Києві розгорнувся скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку.

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

11 серпня активісти, мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.