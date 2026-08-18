Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку
На Теремках з'явилася важка будівельна техніка
фото: Катерина Чепура/ Facebook

У КМДА, запевнили, що домовленість про призупинення видалення зелених насаджень залишається в силі

У Києві на Теремках не відновлювали роботи з видалення дерев, а міська влада не ухвалювала відповідних рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал КМДА.

Заяві столичних посадовців передував розголос у соцмережах. Активістка Катерина Чепура повідомила, що біля Теремківського парку знову з'явилася техніка та працівники того ж підрядника, а між ними та місцевими жителями стався конфлікт. За її словами, активісти намагалися блокувати проїзд вантажівки.

У КМДА, своєю чергою, запевнили, що домовленість про призупинення видалення зелених насаджень, якої представники влади та громадськості досягли під час зустрічі 11 серпня, залишається в силі.

Появу важкої техніки та працівників на локації у міськраді пояснили організаційними та логістичними процесами, пов'язаними з реалізацією заходів з енергостійкості столиці – зокрема, транспортуванням та зберіганням попередньо ізольованих трубопроводів.

«На ділянці також може здійснюватися переміщення техніки та інші організаційно-логістичні роботи, що не пов’язані з видаленням зелених насаджень. Місто дотримується домовленостей із громадськістю. Присутність працівників або техніки на території не означає відновлення робіт із видалення дерев», – запевнили у столичній адміністрації.

Нагадаємо, у Києві розгорнувся  скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. 

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

11 серпня активісти, мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.

Теги: Київ активісти скандал місто влада конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
11 серпня, 00:50
У Броварах під час атаки російських безпілотників спалахнула масштабна пожежа
У передмісті Києва після атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа (відео)
12 серпня, 10:19
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще семеро постраждали
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще 16 поранені (оновлено)
19 липня, 09:30
У рамках першого етапу фахівці КП по УЗН Печерського району провели обрізку аварійних дерев
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
22 липня, 18:09
На вході до території з альтанкою красується надпис: «Вхід лише для власників»
«Вхід лише для власників»: альтанка під замком у київському дворі збурила мережу
29 липня, 12:51
Щоденник Катерини Савенко став основою окремої книги про Маріуполь
Римма Зюбіна прочитає уривки зі щоденника загиблої маріупольчанки: деталі заходу
5 серпня, 13:26
Французький бульдог Моллі, знесилена через аномальну спеку в Києві
Як урятувати тварину в спеку: поради ветеринарів та досвідчених власників
6 серпня, 10:49
У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий)
Штормове попередження для Києва та області: 7 серпня очікуються град і шквали
6 серпня, 14:56
Артистка взялася виправдовуватися за своє порівняння України з концентраційним табором
«Було різко й зайве». Полякова покаялася за «концтабір»
15 серпня, 17:37

Новини

У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн
У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн
Восьма за день повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Восьма за день повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Порятунок неможливий? Еколог розповів, чому гинуть каштани та що їх замінить у столиці
Порятунок неможливий? Еколог розповів, чому гинуть каштани та що їх замінить у столиці
Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку
Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку
Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу
Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу
Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста
Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua