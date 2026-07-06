Удар по Київщині: загинуло троє людей, серед постраждалих – співробітники ДСНС

ДСНС наголошує, що найскладніша ситуація залишається у місті Вишневе

Унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей, 15 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«У Бориспільському районі через падіння уламків травмований підліток 2007 р. н. У Вишгородському та Броварському районах пошкоджені три приватні будинки та господарська будівля», – йдеться у повідомленні.

ДСНС наголошує, що найскладніша ситуація залишається у місті Вишневе. Там внаслідок комбінованої атаки три людини загинули. Ще 14 постраждали, серед них – два співробітники ДСНС.

Зокрема, значних руйнувань зазнали приватний житловий сектор, гаражі, складська будівля та промисловий обʼєкт. Інформація щодо кількості постраждалих, загиблих, а також пошкоджених обʼєктів оновлюється.

«Через загрозу детонації здійснюється евакуація населення. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити. Одразу повідомляйте про такі знахідки за телефонами «101» та «102», – додали рятувальники.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.