Головна Київ Новини
search button user button menu button

Порятунок неможливий? Еколог розповів, чому гинуть каштани та що їх замінить у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Порятунок неможливий? Еколог розповів, чому гинуть каштани та що їх замінить у столиці
Каштан, пошкоджений мінуючою міллю
фото: Наталія Лебідь/Facebook

Дієвих і водночас доступних методів масового захисту каштанів у місті від мінуючої молі зараз немає

Щоліта вулиці столиці опиняються під загрозою втрати свого головного символу: каштани передчасно жовтіють, скидають листя та масово засихають ще в розпал спекотного сезону. Головною причиною цього лиха є каштанова мінуюча міль, яка щороку винищує дерева. Про це в коментарі «Главкому» повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України, колишній заступник гендиректора «Київзеленбуду» Дмитро Заруба.

Щоліта – той самий сценарій

За словами посадовця, картина, яку кияни спостерігають кожного літа, повторюється через пік активності шкідника у червні-липні. Личинки молі виїдають листову пластину зсередини, позбавляючи дерево поживних речовин. Літня спека лише прискорює цей згубний процес.

«Міль поступово виїдає листя, і через певний час воно втрачає свої властивості та починає сохнути. Велика спека теж може впливати на стан дерев, але в більшості те, що ми бачимо по Києву, – це все ж таки дія мінуючої молі», – пояснив Дмитро Заруба.

Чому каштани складно врятувати

Як зазначає представник Держекоінспекції, дієвих і водночас доступних методів масового захисту каштанів у місті зараз немає. Зовнішня хімічна обробка дерев у Києві заборонена санітарними правилами, а метод вакцинації є занадто дорогим.

«Якщо казати про вакцинацію, то вартість однієї дози коштує близько 50 євро. Вакцина дієва, але враховуючи вартість, щоб обробити всі дерева, вийде катастрофічна сума. Тому, на жаль, немає інших методів, окрім заміни каштанів на інші дерева – типу платанів чи катальп», – зазначив фахівець.

Катальпа має квітку, яка віддалено нагадує каштан
Катальпа має квітку, яка віддалено нагадує каштан
фото з відкритих джерел

Платан як альтернатива

Експерт нагадав, що каштани не є рідним видом для столиці. «Каштани теж завезені, це інвазивні для Києва рослини, вони не є аборигенами – рідними в Києві вважаються, зокрема, дуби та клени. А платанів насправді вже дуже багато по Києву: наприклад, по Голосіївському проспекту фактично чверть висаджених дерев – це платани, які вже доросли до 10 метрів. У багатьох європейських містах, зокрема у Римі, цілі вулиці засаджені платанами, вони там нормально почуваються, а листя приблизно такого ж розміру, як у каштанів», – розповів Дмитро Заруба.

Платан кленолистий
Платан кленолистий
фото: idea-sad.com.ua

Платан – це невеликий рід дерев, який походить з північної півкулі. На Кавказі відомий як чинар, а в Північній Америці дерево називають сикамор.  Стовбур дерева має циліндричну форму і може сягати 50 м у висоту і 18 метрів в окружності. Живуть платани іноді навіть більш ніж дві тисячі років.

Проблема Хрещатика та центральних вулиць

Окремо посадовець звернув увагу на важкі умови для дерев вздовж центральних магістралей, зокрема на Хрещатику, де розвитку кореневої системи заважає бетон під землею та протиожеледна сіль узимку. На таких ділянках, за його словами, варто розглядати висадку посухостійких рослин або використання кадок із автоматичним поливом.

Нагадаємо, у столиці для захисту каштанів від каштанової мінуючої молі почали застосовувати феромонні пастки. Озеленювачі зазначають, що цей екологічний метод дозволяє поступово зменшувати чисельність шкідника.

Феромонові пастки можна побачили на каштанах у скверах та парках міста
Феромонові пастки можна побачили на каштанах у скверах та парках міста
фото: Київзеленбуд

У «Київзеленбуді» підкреслюють, що метод дає накопичувальний ефект і потребує системної роботи протягом кількох сезонів, однак чисельність шкідників у районі вже почала знижуватися.

Читайте також:

Теги: рослини спека Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протасів Яр
«Протасів Яр». Рішення Верховного Суду може змінити практику створення природно-заповідного фонду в Україні
24 липня, 07:12
Наслідки російської атаки на столицю у ніч на 16 серпня
Росія вдарила по Україні «Оніксами», балістикою та понад сотнею дронів
16 серпня, 08:42
Друга повітряна тривога у Києві за ніч тривала дев'ять хвилин
Друга повітряна тривога у Києві за ніч тривала дев'ять хвилин
Сьогодні, 02:23
Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій
25 липня, 19:04
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
3 серпня, 17:00
Україна та Азербайджан домовилися про новий етап співпраці
Глава МЗС Азерйбайджану прибув до Києва
6 серпня, 12:31
Рятувальники Kyiv Lifeguard Service встановлюють попереджувальні таблички
На Венеціанському мосту у Києві встановлено таблички про заборону стрибків у воду
10 серпня, 09:45
Уламок дрона впав на проїжджу частину поруч із рухомим транспортом
На Київщині збитий «Шахед» впав перед рухомим авто: водій встиг ухилитися (відео)
13 серпня, 13:03
Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку
Ліквідація наслідків обстрілу Києва триває, рятувальники зіткнулися із труднощами
16 серпня, 17:36

Новини

У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн
У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн
Восьма за день повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Восьма за день повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Порятунок неможливий? Еколог розповів, чому гинуть каштани та що їх замінить у столиці
Порятунок неможливий? Еколог розповів, чому гинуть каштани та що їх замінить у столиці
Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку
Вирубка дерев на Теремках: влада пояснила появу важкої техніки біля парку
Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу
Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу
Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста
Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua