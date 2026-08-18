Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу

Пожежі ліквідовано, на місцях тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій

Внаслідок ворожої атаки загиблих та потерпілих немає

У Броварському районі Київської області надзвичайники ліквідовують наслідки чергової російської атаки. Під прицільним ударом ворога опинилися цивільні об'єкти: офісні, промислові та складські будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, чотири осередки займання вже ліквідовано, на місцях тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Гасіння пожеж ускладнювала безпекова ситуація в районі займань фото: ДСНС Київщини/Facebook

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки загиблих та потерпілих немає.

У ДСНС зазначають, що ліквідація наслідків ускладнюється безпековою ситуацією: через постійні повітряні тривоги рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань. Серед особового складу постраждалих немає.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі необхідні служби взаємодії.

Нагадаємо, повітряну тривогу в столиці 18 серпня оголошували сім разів. Унаслідок ранкової атаки російських військ зазнав влучання розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини Eva та інтернет-магазин Eva.ua.