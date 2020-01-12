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    На Вінниччині рибальство на льоду закінчилося трагічно

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    На Вінниччині рибальство на льоду закінчилося трагічно

    УВінницькій області загинули два чоловіка

    12 січня о 16:22 за межами с.Дубова Жмеринського району, групою водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області з глибини 2,5 метрів, на відстані понад 100 метрів від берега місцевої водойми було піднято на поверхню тіла двох потопельників.

    Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За попередньою інформацію, 11 січня чоловіки 1959 р.н. та 1961 р.н. пішли рибалити та перестали виходити на звя’зок із рідними.

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    На Вінниччині рибальство на льоду закінчилося трагічно
    На Вінниччині рибальство на льоду закінчилося трагічно
    На Вінниччині рибальство на льоду закінчилося трагічно
    На Вінниччині рибальство на льоду закінчилося трагічно

    Наразі причину, що призвела до загибелі людей встановлюють працівники Нацполіції.

    До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

    ДСНС рибальство Вінниччина чоловік
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