У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий розділ «Квартирний облік»

Новий розділ «Квартирний облік» допоможе швидше та простіше оформлювати документи, ставати на квартоблік чи оновлювати дані у своїх справах

До «Квартирного обліку» перенесені й уже наявні житлові програми співфінансування для киян і військових, а також грошової допомоги для придбання житла

Жителі столиці тепер мають доступ до зручного цифрового сервісу, який об’єднує всі послуги, пов’язані з квартирним обліком та поліпшенням житлових умов. Новий розділ «Квартирний облік» допоможе швидше та простіше оформлювати документи, ставати на квартоблік чи оновлювати дані у своїх справах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

У новому розділі можна:

подати онлайн-заяву на тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб;

оновити дані в особистій картці: змінити прізвище, адресу, розділити або об’єднати справу;

продовжити термін проживання в тимчасовому житлі;

знайти прості покрокові інструкції – як стати на квартирний облік, отримати грошову допомогу для придбання житла або скористатись програмою співфінансування нової квартири.

Зазначається, що нові послуги зараз працюють у бетаверсії – вони вже повністю доступні, утім надалі їх удосконалюватимуть і розширюватимуть.

Крім того, до «Квартирного обліку» перенесені й уже наявні житлові програми співфінансування для киян і військових, а також грошової допомоги для придбання житла. Для участі в них потрібна постановка на квартирний облік, тож тепер усі сервіси зібрані в одному місці.

