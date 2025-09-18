Головна Київ Новини
У застосунку «Київ Цифровий» з'явився новий розділ «Квартирний облік»

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Новий розділ «Квартирний облік» допоможе швидше та простіше оформлювати документи, ставати на квартоблік чи оновлювати дані у своїх справах
До «Квартирного обліку» перенесені й уже наявні житлові програми співфінансування для киян і військових, а також грошової допомоги для придбання житла

Жителі столиці тепер мають доступ до зручного цифрового сервісу, який об’єднує всі послуги, пов’язані з квартирним обліком та поліпшенням житлових умов. Новий розділ «Квартирний облік» допоможе швидше та простіше оформлювати документи, ставати на квартоблік чи оновлювати дані у своїх справах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

У новому розділі можна:

  • подати онлайн-заяву на тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб;
  • оновити дані в особистій картці: змінити прізвище, адресу, розділити або об’єднати справу;
  • продовжити термін проживання в тимчасовому житлі;
  • знайти прості покрокові інструкції – як стати на квартирний облік, отримати грошову допомогу для придбання житла або скористатись програмою співфінансування нової квартири.

Зазначається, що нові послуги зараз працюють у бетаверсії – вони вже повністю доступні, утім надалі їх удосконалюватимуть і розширюватимуть.

Крім того, до «Квартирного обліку» перенесені й уже наявні житлові програми співфінансування для киян і військових, а також грошової допомоги для придбання житла. Для участі в них потрібна постановка на квартирний облік, тож тепер усі сервіси зібрані в одному місці. 

Нагадаємо, ринок оренди житла в Україні залишається більш доступним, ніж у Польщі. У великих українських містах орендувати квартиру можна за $400-500, тоді як у Польщі подібні варіанти коштують від $800. У серпні 2025 року медіанна вартість оренди квартир в Україні зросла порівняно з минулим роком. Середні ціни становлять: близько $300 за однокімнатні, $420 за двокімнатні та $630 за трикімнатні квартири. Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовано у Львові ($432) та Києві ($408).

