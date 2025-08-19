Головна Київ Новини
Скарб, що ховався під вагонкою: мистецтвознавиця закликає врятувати унікальний розпис на Оболоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Скарб, що ховався під вагонкою: мистецтвознавиця закликає врятувати унікальний розпис на Оболоні
Будівельники зняли вагонку, яка закривала унікальний розпис і починають роботи з утеплення фасаду
фото: Olena Borysova/Facebook

Унікальний розпис може стати окрасою Оболоні

У Києві на фасаді ліцею № 20, що на Оболонському проспекті, 32Б, під шаром пластикової вагонки виявили унікальний розпис, що, за попередніми оцінками, може належати до творчості бойчукістів або бути роботою художника Степана Химочки. Про це повідомила мистецтвознавиця Олена Борисова, інформує «Главком».

На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
фото: Olena Borysova/Facebook
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
фото: Olena Borysova/Facebook

За словами Борисової, зараз, коли вагонка знята, почалися роботи з утеплення фасаду. Вона закликає зупинити їх, аби зберегти панно, яке може бути втрачене під новим шаром утеплювача та декоративної штукатурки.

На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
фото: Olena Borysova/Facebook
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
фото: Olena Borysova/Facebook

«Те, що відкривається нашим очам, варте набагато більшого, ніж просто «оновлення кольором», – наголошує Борисова. 

На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
На фасаді столичного ліцею № 20 під шаром вагонки виявлено унікальний розпис
фото: Olena Borysova/Facebook

Мистецтвознавиця закликає фахівців та небайдужих громадян долучитися до збереження розпису.

«Реставрація можлива, головне – не допустити руйнування. Те, що відкрилося зараз, може стати окрасою Оболоні й нагадуванням, що мистецтво завжди сильніше за байдужість. Ми впевнені, що знайдемо фахівців, які зможуть реставрувати панно», – наголосила Борисова.

Допис Олени Борисової
Допис Олени Борисової
скриншот

За даними порталу «Моя Оболонь», це панно у кінці 1970-х років було створене батьком одного з учнів старших класів цієї школи. Вже на початку 2000-х років, панно, яке з часом втратило колір, сховали за модною у ті часи вагонкою.  

Такий вигляд мала школа, прикрашена панно
Такий вигляд мала школа, прикрашена панно
фото: Olena Borysova/Facebook
Унікальне панно після одного з ремонтів сховали під пластиковою вагонкою
Унікальне панно після одного з ремонтів сховали під пластиковою вагонкою
фото: Ліцей 20 Оболонського району м. Києва/Facebook

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці

Також у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта. 

До слова, з фасаду школи №220 у Голосіївському районі столиці планується збити унікальне мозаїчне панно. Попри заяви про захист, рішення про демонтаж мозаїки на школі №220 обґрунтовується тим, що панно нібито відшаровується від стіни. Проте, замість реставрації, пропонується радикальне рішення – збити мозаїку, щоб «випередити агресора», який, мовляв, може зруйнувати її під час обстрілів.  

У Дарницькому районі Києва триває знищення унікальних майолікових панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка, виконаних у стилі Марії Примаченко. Йдеться про оздоблення дитячого садка №809 за адресою: вулиця Анни Ахматової, 5Б. 

