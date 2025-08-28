Головна Країна Події в Україні
Україна викликала посла Угорщини, у Києві зросла кількість загиблих. Головне за 28 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна викликала посла Угорщини, у Києві зросла кількість загиблих. Головне за 28 серпня
РФ масовано атакувала Київ
Станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ

У Києві зросла кількість загиблих через російський удар, Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою, МЗС України викликало посла Угорщини. «Главком» склав добірку новин 28 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Києві зросла кількість загиблих через російський удар

Станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою

Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

«Такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення Закону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис. Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

МЗС України викликало посла Угорщини

Андрій Сибіга заявив, що посол Угорщини був викликаний до МЗС України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство зовнішніх справ.

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків. Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою», – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Ердоган та Зеленський обговорили безпекові гарантії для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Лідери обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. «Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну», – наголосив Зеленський. 

«Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі», – зазначив глава України.

Президент підкреслив, що цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів.

«Були удари по турецькому підприємству, по посольству Азербайджану, представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки», – йдеться у заяві.

Росіяни уразили корабель Військово-морських сил ЗСУ

Російські окупанти уразили один з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України. Один член екіпажу загинув. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук для «Укрінформу», передає «Главком».

Дмитро Плетенчук підтвердив факт ураження по кораблю. За його словами, ще декілька людей отримали поранення.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено», – сказав він.

Господарський кодекс України втратив чинність

У четвер, 28 серпня, втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Відсьогодні починається трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю.

Якщо уповноважений орган не ухвалить рішення про перетворення або ліквідацію державного підприємства, Кабінет міністрів зобов'язаний передати єдиний майновий комплекс цього підприємства Фонду державного майна. ФДМ буде вирішувати, що робити з цим підприємством далі.

Крім того, закон передбачає реформування інститутів права господарського відання та права оперативного управління, які до його ухвалення становили основу правового режиму майна суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Після завершення реформ залишиться тільки право власності або узуфрукт державного майна (особисте безоплатне володіння і користування).

З дня введення в дію закону забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства (державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства), комунального підприємства (комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства), спільного комунального підприємства, приватного підприємства, іноземного підприємства, дочірнього підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації.

Це означає, що Україна переходить до спрощеної системи організаційно-правових форм, залишаючи тільки товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства й подібні сучасні корпоративні форми, що відповідають європейським стандартам ведення бізнесу.

Через три роки після введення закону буде заборонено вносити будь-які зміни до реєстру про державні підприємства (державні комерційні підприємства, казенні підприємства), комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, окрім випадків ліквідації або перетворення, зміни керівництва, передання майна державних підприємств до Фонду держмайна, процедур банкрутства.

Теги: Київ війна Угорщина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський ВМС

