Нардеп Тищенко запропонував перейменувати Банкову на честь Андрія Парубія

Тищенко: «Ім’я Андрія Парубія має стати одним із символів боротьби за вільну Україну»

Народний депутат України Микола Тищенко запропонував перейменувати вул. Банкову у Києві на вул. Андрія Парубія. Таку заяву нардеп озвучив у залі засідань Верховної Ради, інформує «Главком».

«Він справжній українець і герой. І тому я пропоную перейменувати вулицю Банкову у Уиєві на честь Андрія Парубія. Герої не вмирають», – сказав Тищенко.

«Його внесок у Революцію Гідності, декомунізацію та євроінтеграцію – неоціненний. Це ім’я має стати одним з символів боротьби за вільну Україну. Що думаєте? Долучайтесь до обговорення», – написав нардеп у соцмережі.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.