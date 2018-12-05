У заваленій мотлохом квартирі у Києві виявлено труп



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Квартира була повністю завалена сміттям Фото: КАРС

На місці працювали рятувальники КАРС

У вівторок, 4 грудня, в одній із квартир будинку на проспекті Лобановського, 196 у Голосіївському районі Києва було виявлено труп. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook КАРС «Київська служба порятунку».

«Вчора за адресою просп. Лобановського, 196, рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» дістали труп з квартири, що була повністю завалена сміттям», - йдеться в повідомленні.

Інші деталі поки що не повідомляються.