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    У Тиврівському районі під колесами мікроавтобуса загинув пішохід

    • Розсилка
    У Тиврівському районі під колесами мікроавтобуса загинув пішохід

    4 грудня близько 17.00 години в селищі Сутиски під колесами мікроавтобуса загинув 31-річний чоловік

    Попередньо, 37-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter здійснив наїзд на жителя селища Сутиски Тиврівського району, який раптово вийшов на дорогу. Від отриманих ушкоджень 31-річний чоловік загинув на місці події.

    Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановленні обставини загибелі потерпілого.

    Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

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    У Тиврівському районі під колесами мікроавтобуса загинув пішохід
    У Тиврівському районі під колесами мікроавтобуса загинув пішохід

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

    Джерело: Vinbazar

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