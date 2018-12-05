Смертельна ДТП на Київщині: неповнолітній без водійських прав збив чоловіка



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Наїзд на пішохода було скоєно автомобілем ВАЗ 2106 Фото: Нацполіція

17-річний хлопець втік з місця ДТП

На Київщині в селі Ситняки Макарівського району неповнолітній водій без водійських прав збив 30-річного місцевого жителя. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Тіло чоловіка виявив водій, який випадково перебував на місці події. Потерпілий лежав на проїжджій частині дороги без ознак життя.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці вийшли на слід втікача. Ним виявився 17-річний житель сусіднього села Рожів, який після спричинення ДТП знаходився за своїм місцем проживання, де і було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, яким було скоєно наїзд на пішохода. У скоєному молодий чоловік зізнався», - йдеться в повідомленні поліції.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.