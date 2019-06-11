На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
Троє пасажирів Opel отримали легкі травми, їх госпіталізували
У понеділок, 10 червня, на Житомирській трасі на виїзді з Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів: біля стаціонарного пункту поліції зіткнулися Opel, «Жигулі» і вантажівка Mercedes.
Аварія трапилася близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.
Всі автомобілі рухалися у напрямку Києва. За словами водія вантажівки, легковики намагалися проскочити на миготливе зелене світло світлофора. Потім обидва авто різко почали гальмувати, власник Mercedes не встиг об'їхати їх і влетів в Opel, який наздогнав «Жигулі». Машини відлетіли на кілька метрів один від одного, вантажівка зупинилася якраз біля світлофора.
Власники легкових авто стверджували, що вони стояли на червоному світлі світлофора, а водій вантажівки «зазівався» і тому влетів в них.
В аварії постраждали троє людей, які перебували в салоні Opel, вони отримали легкі травми і були госпіталізовані. Всі водії залишилися цілі і неушкоджені.
На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановить слідство.
Нагадаємо, 10 червня на бульварі Дружби Народів в Києві, перед розв'язкою моста Патона, сталася ДТП з постраждалими: автомобіль Mazda 3 врізався в стовп.