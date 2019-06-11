На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)



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Вантажівка Mercedes влетіла в Opel, а той наздогнав «Жигулі» Фото: Інформатор

Троє пасажирів Opel отримали легкі травми, їх госпіталізували

У понеділок, 10 червня, на Житомирській трасі на виїзді з Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів: біля стаціонарного пункту поліції зіткнулися Opel, «Жигулі» і вантажівка Mercedes.

Аварія трапилася близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.

Всі автомобілі рухалися у напрямку Києва. За словами водія вантажівки, легковики намагалися проскочити на миготливе зелене світло світлофора. Потім обидва авто різко почали гальмувати, власник Mercedes не встиг об'їхати їх і влетів в Opel, який наздогнав «Жигулі». Машини відлетіли на кілька метрів один від одного, вантажівка зупинилася якраз біля світлофора.

Власники легкових авто стверджували, що вони стояли на червоному світлі світлофора, а водій вантажівки «зазівався» і тому влетів в них.

В аварії постраждали троє людей, які перебували в салоні Opel, вони отримали легкі травми і були госпіталізовані. Всі водії залишилися цілі і неушкоджені.

На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановить слідство.

Нагадаємо, 10 червня на бульварі Дружби Народів в Києві, перед розв'язкою моста Патона, сталася ДТП з постраждалими: автомобіль Mazda 3 врізався в стовп.