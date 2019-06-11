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    На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)

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    Вантажівка Mercedes влетіла в Opel, а той наздогнав &laquo;Жигулі&raquo; - На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
    Вантажівка Mercedes влетіла в Opel, а той наздогнав «Жигулі»
    Фото: Інформатор

    Троє пасажирів Opel отримали легкі травми, їх госпіталізували

    У понеділок, 10 червня, на Житомирській трасі на виїзді з Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів: біля стаціонарного пункту поліції зіткнулися Opel, «Жигулі» і вантажівка Mercedes.

    Аварія трапилася близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.

    Всі автомобілі рухалися у напрямку Києва. За словами водія вантажівки, легковики намагалися проскочити на миготливе зелене світло світлофора. Потім обидва авто різко почали гальмувати, власник Mercedes не встиг об'їхати їх і влетів в Opel, який наздогнав «Жигулі». Машини відлетіли на кілька метрів один від одного, вантажівка зупинилася якраз біля світлофора.

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    Власники легкових авто стверджували, що вони стояли на червоному світлі світлофора, а водій вантажівки «зазівався» і тому влетів в них.

    В аварії постраждали троє людей, які перебували в салоні Opel, вони отримали легкі травми і були госпіталізовані. Всі водії залишилися цілі і неушкоджені.

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    На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
    На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
    На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
    На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
    На в’їзді у Київ вантажівка протаранила два легковики (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановить слідство.

    Нагадаємо, 10 червня на бульварі Дружби Народів в Києві, перед розв'язкою моста Патона, сталася ДТП з постраждалими: автомобіль Mazda 3 врізався в стовп.

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