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    У знищеній окупантами Бородянці поліція затримала чоловіка з вибухівкою (фото)

    В автівці молодика виявлено близько 10 кг тротилу - У знищеній окупантами Бородянці поліція затримала чоловіка з вибухівкою (фото)
    В автівці молодика виявлено близько 10 кг тротилу
    фото: Нацполіція

    Поліція помістила чоловіка до СІЗО

    Поліція Бучанського району затримала чоловіка, який перевозив тротил та боєприпаси. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці зупинили в Бородянці легковик під керуванням 37-річного жителя Ірпеня. Під час перевірки, поліцейські виявили в автівці тротилові шашки, загальною вагою близько 10 кг та набої калібру 5.45 мм.

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    У знищеній окупантами Бородянці поліція затримала чоловіка з вибухівкою (фото)
    У знищеній окупантами Бородянці поліція затримала чоловіка з вибухівкою (фото)

    Поліція затримала водія та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

    За фактом незаконного зберігання зброї та вибухових речовин проводиться досудове розслідування. Зловмиснику загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    У знищеній окупантами Бородянці поліція затримала чоловіка з вибухівкою (фото)