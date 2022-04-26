У знищеній окупантами Бородянці поліція затримала чоловіка з вибухівкою (фото)

В автівці молодика виявлено близько 10 кг тротилу

Поліція помістила чоловіка до СІЗО

Поліція Бучанського району затримала чоловіка, який перевозив тротил та боєприпаси. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці зупинили в Бородянці легковик під керуванням 37-річного жителя Ірпеня. Під час перевірки, поліцейські виявили в автівці тротилові шашки, загальною вагою близько 10 кг та набої калібру 5.45 мм.

Поліція затримала водія та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного зберігання зброї та вибухових речовин проводиться досудове розслідування. Зловмиснику загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.

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