У зоні ЧАЕС поліція знову зловила любителів екстриму



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Одну групу з трьох осіб було виявлено у відселеному місті Прип’ять Фото: Нацполіція

Затримано дві групи сталкерів

У зоні відчуження ЧАЕС поліція виявила та затримала дві групи сталкерів з восьми чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Першу групу було виявлено у відселеному місті Прип’ять. Вона складалася з 22-річної дівчини, жительки Умані Черкаської області, та двох молодих людей, 27-ми та 29-ти років, жителів Києва та Київщини.

Друга група була затримана біля відселеного села Черевач. Складалася група з трьох киян 20-ти, 22-х, 23-х років та 23-річного жителя Київщини і 21-річного жителя міста Кропивницький.

Молоді люди незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.