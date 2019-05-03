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    У зоні ЧАЕС поліція знову зловила любителів екстриму

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    Одну групу&nbsp;з трьох осіб було виявлено у відселеному місті Прип&rsquo;ять - У зоні ЧАЕС поліція знову зловила любителів екстриму
    Одну групу з трьох осіб було виявлено у відселеному місті Прип’ять
    Фото: Нацполіція

    Затримано дві групи сталкерів

    У зоні відчуження ЧАЕС поліція виявила та затримала дві групи сталкерів з восьми чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Першу групу було виявлено у відселеному місті Прип’ять. Вона складалася з 22-річної дівчини, жительки Умані Черкаської області, та двох молодих людей, 27-ми та 29-ти років, жителів Києва та Київщини.

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    Друга група була затримана біля відселеного села Черевач. Складалася група з трьох киян 20-ти, 22-х, 23-х років та 23-річного жителя Київщини і 21-річного жителя міста Кропивницький.

    Молоді люди незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

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    У зоні ЧАЕС поліція знову зловила любителів екстриму
    У зоні ЧАЕС поліція знову зловила любителів екстриму

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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