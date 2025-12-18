Головна Київ Новини
search button user button menu button

У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
За попередніми даними, вибух стався під сходами, внаслідок події ніхто не постраждав
фото: поліція Києв/Facebook

Хлопець кинув гранату заради розваги: він планував зняти ефектний відеоконтент для соціальних мереж

У столичній школі стався інцидент із застосуванням піротехнічного засобу. Учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала безпосередньо у приміщенні навчального закладу. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком»

За попередніми даними, вибух стався під сходами, внаслідок події ніхто не постраждав. На місце негайно прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився один із учнів старших класів. Як з’ясувалося, хлопець кинув гранату заради розваги: він планував зняти ефектний відеоконтент для соціальних мереж.

Наразі з підлітком та його батьками спілкуються ювенальні поліцейські. Фахівці встановлюють усі обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація діям школяра.

Наслідки вибуху
Наслідки вибуху
фото: поліція Києва

Поліція закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей та роз'яснювати небезпеку подібних «розваг», які можуть призвести до паніки або травмування оточуючих. 

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція по «гарячих слідах» затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. За матеріалами справи, фігуранти діяли за завданням російських спецслужб.

Теги: граната школа Київ вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра природних ресурсів і екології РФ, російська мова є однією з найпопулярніших мов у Північній Кореї
Північна Корея зробила російську мову обов'язковою для вивчення
27 листопада, 19:21
У російській Казані стався блекаут після вибуху
У російській Казані стався блекаут після вибуху (відео)
28 листопада, 23:58
В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина
В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина
21 листопада, 15:47
Саморобні «канати», сплетені з простирадл та ковдр, звисають з вікон верхніх поверхів пошкодженого будинку
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
25 листопада, 11:00
Киянин скоїв підпал поштомату «Укрпошти» на вулиці Юрія Іллєнка
У Києві молодик, думаючи що допомагає СБУ, спалив поштомат «Укрпошти»
27 листопада, 15:16
Ендоскопічна хірургічна система Toumai MT-1000SE використовується в урології, гінекології, загальній, торакальній і дитячій хірургії тощо
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною
1 грудня, 10:40
Цими вихідними відвідувачі зоопарку матимуть змогу поспостерігати за яблучними частуваннями альпак, зебр, оленів та інших парнокопитних
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
6 грудня, 08:10
Пожежа охопила площу 150 кв. м
У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній садибі Сидорова (фото)
9 грудня, 10:15
Провал дорожнього покриття на перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської
На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати
11 грудня, 09:27

Новини

У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
У Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття: у чому його особливість
У Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття: у чому його особливість
Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік
Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua