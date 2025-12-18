У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції

За попередніми даними, вибух стався під сходами, внаслідок події ніхто не постраждав

Хлопець кинув гранату заради розваги: він планував зняти ефектний відеоконтент для соціальних мереж

У столичній школі стався інцидент із застосуванням піротехнічного засобу. Учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала безпосередньо у приміщенні навчального закладу. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком»

За попередніми даними, вибух стався під сходами, внаслідок події ніхто не постраждав. На місце негайно прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився один із учнів старших класів. Як з’ясувалося, хлопець кинув гранату заради розваги: він планував зняти ефектний відеоконтент для соціальних мереж.

Наразі з підлітком та його батьками спілкуються ювенальні поліцейські. Фахівці встановлюють усі обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація діям школяра.

Наслідки вибуху фото: поліція Києва

Поліція закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей та роз'яснювати небезпеку подібних «розваг», які можуть призвести до паніки або травмування оточуючих.

