Північна Корея зробила російську мову обов'язковою для вивчення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Північна Корея зробила російську мову обов'язковою для вивчення
За словами міністра природних ресурсів і екології РФ, російська мова є однією з найпопулярніших мов у Північній Кореї
фото: Reuters

Наразі російську мову у Північній Кореї вивчають близько 600 осіб

Північна Корея ввела російську мову як обов'язковий предмет у школах, починаючи з четвертого класу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр природних ресурсів і екології та співголова міжурядової комісії Російської Федерації та Північної Кореї Олександр Козлов заявив, що наразі російську мову вивчають близько 600 осіб у Північній Кореї. Це нібито робить її однією з трьох найпопулярніших мов у країні.

Чиновник додав, що минулого року 96 громадян Північної Кореї були прийняті до російських університетів, включаючи Московський державний інститут міжнародних відносин Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Ще 29 осіб були зараховані на курси геології в Росії цього року.

За словами російського міністра, країни співпрацюють в галузі освіти. Він додав, що Росія будує в Північній Кореї центр, який буде пропонувати навчання російською мовою в педагогічному університеті імені Кім Чол Чжу.

Нагадаємо, понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання.

До слова, у Північній Кореї відкриють музей, присвячений окупантам, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею.

школа мова Північна Корея

