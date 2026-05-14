Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Ворожі війська продовжують спроби тиску на Куп’янськ із північного напрямку

Російські окупаційні війська продовжують спроби штурмувати Куп’янськ із північного напрямку, проте ефективність цих атакуючих дій є значно нижчою, ніж сподівалося командування РФ. Ситуація на цій ділянці фронту залишається стабільною. Про це в телемарафоні «Єдині новини» повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує «Главком».

За словами речника Угруповання об'єднаних сил, ворог намагається просуватися через прилеглі населені пункти, проте Сили оборони України впевнено стримують цей тиск.

«Вони намагаються продавити місто з півночі, тиснути на нього через Голубівку, просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані залишається сталою, просто ефективність падає», – зазначив Трегубов.

Трегубов також зазначив, що попри низьку результативність штурмів, загроза для міста зберігається. Російські війська досі утримують незначні тактичні групи безпосередньо у Куп’янську та не полишають спроб розвинути успіх із північного флангу.

Віктор Трегубов підкреслив, що дії окупантів на полі бою часто зумовлені не військовою доцільністю, а потребою звітувати перед вищим керівництвом у Москві. Російські командири створюють видимість успіху там, де його немає.

«Вони визначили собі в обіцянках, доповідях, що є просування на певному напрямку, і якщо його навіть насправді немає, просто намагаються його демонструвати, хоча б переміщенням військ», – зазначив речник.

Куп'янськ – місто в Харківській області України, адміністративний центр Куп'янського району та Куп'янської міської громади. Важливий залізничний вузол, розташований на річці Оскіл. З 2025 року має почесне звання місто-герой України. Місто було окуповане РФ з 27 лютого 2022 року, звільнене у вересні 2022 року. Станом на 2025-2026 роки знаходиться під постійними обстрілами, лінія фронту проходить у безпосередній близькості до міста.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Йшлося про наслідки масованого російського обстрілу, захист від наступних ударів, а також відповідь на сьогоднішній удар РФ. Президент наголосив, що за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст.

Як відомо, вдень 13 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо. Уночі 14 травня обстріл продовжився, зокрема російські війська завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву.