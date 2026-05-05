«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном

Аліна Самойленко
Трамп: Вони провели опитування щодо війни з Іраном, і вони сказали, що лише 32% людей це подобається
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що соціологи повинні запитувати, не чи проти війни громадяни США, а чи вважають американці, що Ірану слід дозволити мати ядерну зброю 

На тлі ознак зростання невдоволення американців війною проти Ірану, президент Дональд Трамп знову вдався до звичних аргументів, заявивши про недостовірність соціологічних даних. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час заходу в Білому домі він поскаржився, що йому надають маніпулятивні результати, згідно з якими підтримка воєнних дій становить лише 32%. При цьому Трамп зазначив, що сам не є прихильником війни, проте наголосив на потужності армії США.

На думку президента, питання в таких дослідженнях є упередженими. Він переконаний, що соціологам варто було б запитувати про ставлення громадян до ядерного озброєння Ірану. Втім, Трамп додав, що навіть за іншого формулювання результати все одно були б низькими через тотальну фальсифікацію опитувань.

Ця заява стала вже другою за останні дні розгорнутою критикою соціології з боку Трампа, хоча він не уточнив, на які саме дані посилається. Варто зазначити, що нещодавнє опитування Washington Post-ABC News-Ipsos зафіксувало рівень підтримки військової операції проти Ірану на позначці 36%.

Критика опитувань пролунала в період хиткого перемир'я, стабільність якого порушує тривале блокування Ормузької протоки. Трамп також відкинув закиди опонентів щодо затягування конфлікту, назвавши їх нетерплячими. Він нагадав, що нинішня війна триває близько шести тижнів, тоді як попередні військові кампанії США, зокрема у В'єтнамі, Іраку та Кореї, тривали роками.

Як відомо, війна США проти Ірану стрімко втрачає підтримку серед американців. За даними спільного опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, більшість громадян вважають військові дії помилкою.

61% опитаних заявили, що застосування сили проти Ірану було неправильним рішенням. При цьому лише менше 20% вважають операцію успішною, тоді як близько 40% називають її провальною, а ще стільки ж – не готові робити висновки.

