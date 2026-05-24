Театр Франка постраждав через атаку РФ. Нищук звернувся до глядачів

фото: Євген Нищук/Facebook
У будівлі вибито вікна, проте заклад культури не припиняє роботу

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка зазнав пошкоджень внаслідок масованої нічної атаки РФ. У будівлі вибито вікна, проте заклад культури не припиняє роботу. Як інформує «Главком», про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор – художній керівник театру Євген Нищук.

Попри пережиту важку ніч та матеріальні збитки, керівник театру наголосив, що всі пошкодження будуть оперативно усунуті.

«Вікна ми поновимо, і попри все, ми продовжуємо працювати, і попри таку ніч це дуже сильно, що люди йдуть до театру – і, разом з акторами, які пережили таку саму ніч, – знайти розраду та силу один в одному, переключитись, продовжити жити! Тримаймо стрій та донатимо на Сили оборони України!», – написав Нищук.

Нагадаємо, масований комбінований обстріл столиці в ніч на 24 травня 2026 року завдав серйозних ударів по історичному та культурному центру міста – Подолу. Старовинний район потрапив під щільний вогонь: за свідченнями місцевих мешканців, у радіусі кількох кварталів пролунало щонайменше шість потужних вибухів. Сильна ударна хвиля понівечила житлові будинки, пам'ятки архітектури та об'єкти цивільної інфраструктури. 

Також у Києві росіяни пошкодили Київський театр опери та балету, вистави скасовані. 

Крім того, президент України Володимир Зеленський відвідав Національний музей «Чорнобиль» у Києві, який зазнав руйнувань внаслідок масштабної нічної атаки російських окупантів 24 травня. Глава держави особисто прибув на місце події, щоб оцінити масштаби пошкоджень культурного закладу.

