Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
Полтава попрощалася з Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем
фото: ДСНС Полтавщини

Люди утворили живий коридор та віддали останню шану рятувальникам

У Полтаві попрощалися із рятувальниками, які загинули внаслідок російського ракетного удару 5 травня – Героєм України, заступником начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктором Кузьменком та пожежним-рятувальником Дмитром Скрилем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що люди утворили живий коридор та віддали останню шану рятувальникам.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У церемонії взяли участь представники ДСНС України, рідні, близькі, колеги, керівництво місцевої влади та містяни.

Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ фото 1
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ фото 2
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ фото 3
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ фото 4
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ фото 5

«Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Вічна та світла пам’ять Героям!», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви.

Підступний повторний удар забрав життя двох співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Також унаслідок нічних атак росіян 5 травня загинули троє працівників «Нафтогазу».

Читайте також:

Теги: війна ДСНС Полтава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 квітня президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере домовилися про спільне виробництво дронів
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені
Вчора, 08:40
Президент США Дональд Трамп
Тактика затягування: як Трамп уникає вибору між війною і компромісом
22 квiтня, 16:28
Росіяни вдарили по сільськогосподарському підприємству у Великому Бурлуці
Харківщина: окупанти вдарили по агропідприємству
22 квiтня, 08:59
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
18 квiтня, 23:01
За словами рятувальників, ніхто не постраждав
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
17 квiтня, 18:11
Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
17 квiтня, 00:31

Події в Україні

Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
Розвідка порушила залізничну логістику окупантів у Криму (відео)
Розвідка порушила залізничну логістику окупантів у Криму (відео)
Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: до гасіння залучено авіацію ДСНС (фото)
Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: до гасіння залучено авіацію ДСНС (фото)
Росія вдарила по дитячому садочку в Сумах
Росія вдарила по дитячому садочку в Сумах
Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії
Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua