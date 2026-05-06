Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
Люди утворили живий коридор та віддали останню шану рятувальникам
У Полтаві попрощалися із рятувальниками, які загинули внаслідок російського ракетного удару 5 травня – Героєм України, заступником начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктором Кузьменком та пожежним-рятувальником Дмитром Скрилем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що люди утворили живий коридор та віддали останню шану рятувальникам.
У церемонії взяли участь представники ДСНС України, рідні, близькі, колеги, керівництво місцевої влади та містяни.
«Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Вічна та світла пам’ять Героям!», – наголошує ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви.
Підступний повторний удар забрав життя двох співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Також унаслідок нічних атак росіян 5 травня загинули троє працівників «Нафтогазу».
