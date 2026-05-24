Росіяни пошкодили скандально відомий будинок, у якому мають житло впливові чиновники та бізнесмени

Надія Карбунар
Унаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва був пошкоджений будинок на Грушевського, 9а, де розташована квартира, зокрема, підозрюваного в корупції бізнесмена Тімура Міндіча. Про це пише «Главком» із посиланням на «Українську правду».

Видання опублікувало фото пошкодженого будинку, на яких видно діру в стіні та вибиті вікна.

За інформацією журналістів, будинок зазнав пошкоджень унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.

Також був пошкоджений сусідній бізнес-центр Summit.

Як нагадує «Телеграф», це один із найдорожчих житлових комплексів у столиці, так званий «будинок-монстр на Грушевського» біля Верховної Ради та урядового кварталу.

За інформацією видання, колись тут мав квартиру президент-утікач Віктор Янукович, а тепер нинішній глава держави Володимир Зеленський. Також, за даними ЗМІ, саме в цьому будинку НАБУ прослуховували квартиру Тимура Міндіча в рамках операції «Мідас». Після цього до Мережі «злили» так звані «плівки Міндіча», пов’язані з масштабною корупцією в енергетичній сфері.

Раніше під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці. 

