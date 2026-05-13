NYT: Іран зберігає значний ракетний потенціал

Ракетні демонстрації в Тегерані у 2024 році

За даними розвідки США, Іран має оперативний доступ до 30 з 33 ракетних об'єктів вздовж Ормузької протоки, а це свідчить про те, що його армія залишається набагато сильнішою, ніж стверджував президент Трамп

Дані американської розвідки свідчать про швидке відновлення військової потужності Ірану всупереч заявам Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Тегеран знову отримав оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів безпосередньо вздовж Ормузької протоки, що дозволяє йому напряму загрожувати нафтовим танкерам та американським військовим кораблям.

Крім того, на основі супутникових знімків та технічного спостереження фахівці оцінюють близько 90% підземних сховищ та пускових установок по всій країні як повністю або частково функціональні. Такий стан іранської армії виявився значно кращим, ніж публічно стверджував Дональд Трамп, що викликає серйозне занепокоєння серед високопосадовців у Вашингтоні щодо реальної безпеки ключових морських шляхів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів.

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною».

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

До слова, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном.

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».