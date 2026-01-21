Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя
Київ отримає три блочно-модульні котельні від Херсона
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обладнання буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів

У межах роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві та Київській області триває посилення столиці додатковими джерелами розподіленої генерації за підтримки громад та міжнародних партнерів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає «Главком».

Кривий Ріг, Херсон та Запоріжжя нададуть столиці додаткові джерела розподіленої генерації:

  • Кривий Ріг передає дві когенераційні установки загальною потужністю 2 МВт.
  • Херсон – три блочно-модульні котельні, що додають понад 2 МВт.
  • Запоріжжя – дві когенераційні установки по 2.5 МВт кожна.

«Це обладнання насамперед буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів, які забезпечують теплом житлові будинки», – пояснив Кулеба.

Міністр додав: «Вже цього тижня від нашого постійного партнера GIZ до Києва надійдуть дві когенераційні установки потужністю 1.5 МВт та 2.3 МВт. Вдячний Німеччині за підтримку України у найважчі часи».

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ енергетика Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики працюють над відновленням світла
РФ пошкодила п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області
19 сiчня, 11:58
У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями
Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням
16 сiчня, 13:02
Дипломатичне представництво Катару в Києві зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ
Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу
9 сiчня, 16:47
Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
9 сiчня, 06:37
Школа із назвою «Перспектива» снує з лютого 2025 року
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування
7 сiчня, 15:12
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
5 сiчня, 04:45
У ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками
РФ атакувала дронами один із районів Київщини
3 сiчня, 09:55
Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
27 грудня, 2025, 22:02
ДТП на Бориспільському шосе. 22 грудня 2025 року
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
22 грудня, 2025, 10:05

Новини

Столиця відновила водопостачання після обстрілу РФ
Столиця відновила водопостачання після обстрілу РФ
Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла
Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
Авіакатастрофа у Броварах. Суд понад рік відкладає початок розгляду справи
Авіакатастрофа у Броварах. Суд понад рік відкладає початок розгляду справи
Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів
Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів
На Київщині запрацював автономний потяг-кухня: як він виглядає
На Київщині запрацював автономний потяг-кухня: як він виглядає

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua