Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя
Обладнання буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів
У межах роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві та Київській області триває посилення столиці додатковими джерелами розподіленої генерації за підтримки громад та міжнародних партнерів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає «Главком».
Кривий Ріг, Херсон та Запоріжжя нададуть столиці додаткові джерела розподіленої генерації:
- Кривий Ріг передає дві когенераційні установки загальною потужністю 2 МВт.
- Херсон – три блочно-модульні котельні, що додають понад 2 МВт.
- Запоріжжя – дві когенераційні установки по 2.5 МВт кожна.
«Це обладнання насамперед буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів, які забезпечують теплом житлові будинки», – пояснив Кулеба.
Міністр додав: «Вже цього тижня від нашого постійного партнера GIZ до Києва надійдуть дві когенераційні установки потужністю 1.5 МВт та 2.3 МВт. Вдячний Німеччині за підтримку України у найважчі часи».
Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.
Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
