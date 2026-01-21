Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя

Обладнання буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів

У межах роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві та Київській області триває посилення столиці додатковими джерелами розподіленої генерації за підтримки громад та міжнародних партнерів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає «Главком».

Кривий Ріг, Херсон та Запоріжжя нададуть столиці додаткові джерела розподіленої генерації:

Кривий Ріг передає дві когенераційні установки загальною потужністю 2 МВт.

Херсон – три блочно-модульні котельні, що додають понад 2 МВт.

Запоріжжя – дві когенераційні установки по 2.5 МВт кожна.

«Це обладнання насамперед буде використане для шкіл та центральних теплових пунктів, які забезпечують теплом житлові будинки», – пояснив Кулеба.

Міністр додав: «Вже цього тижня від нашого постійного партнера GIZ до Києва надійдуть дві когенераційні установки потужністю 1.5 МВт та 2.3 МВт. Вдячний Німеччині за підтримку України у найважчі часи».

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.