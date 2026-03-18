Київщина: графіки відключення світла 18 березня 2026 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Сьогодні, 18 березня, у Київській області запроваджено графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 18 березня 2026 року

1.1 черга – без світла з 14:00 до 17:00;

1.2 черга – без світла з 14:00 до 17:00;

2.1 черга – світло буде весь день;

2.2 черга – світло буде весь день;

3.1 черга – світло буде весь день;

3.2 черга – світло буде весь день;

4.1 черга – світло буде відсутнє з 17:00 до 20:30;

4.2 черга – світло буде відсутнє з 17:00 до 20:30;

5.1 черга – без світла з 12:00 до 14:00;

5.2 черга – без світла з 12:00 до 14:00;

6.1 черга – без світла з 20:30 до 24:00;

6.2 черга – без світла з 20:30 до 24:00;

інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень світла. Зокрема, в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.