На «Шулявській» починається ремонт ескалаторів: скільки триватимуть роботи

20 березня розпочнеться плановий почерговий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу на станції метро «Шулявська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Повідомляється, що такий ремонт проводиться кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів, відповідно до типу ескалатора. Роботи проходитимуть цілодобово та триватимуть орієнтовно до початку грудня 2026 року. Під час цих робіт повністю демонтують основні елементи ескалатора, зокрема сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують функціонування обладнання. Деталі, які можна перевезти, направляють до спеціалізованої майстерні для проведення огляду, діагностики та ремонту. Водночас великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції в межах проведення капітального ремонту.

У метрополітені розповіли, що під час ремонту усі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам. Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, – обов’язково замінюють.

Повідомляється, що капітальний ремонт виконує спеціалізована бригада. Фахівці проводять роботи на всіх п'яти типах ескалаторів столичного метро, кожен із яких має модифікації і моделі. Вони відрізняються між собою залежно від висоти підіймання.

У метрополітені наголошують, що ескалатор – це складна система з великою кількістю деталей, які безперервно працюють щомиті. Водночас ескалатор можуть вивести з ладу зовсім прості речі, наприклад, довгий одяг, шнурівки, монети, валізи, підбори та інші особисті речі пасажирів.

Для надійної та безперебійної роботи ескалаторів закликаємо пасажирів дотримуватися правил поведінки на ескалаторах, зокрема:

не наступати за обмежувальну лінію;

триматися за поручень;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Нагадаємо, капремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями «Палац спорту» – «Площа Українських Героїв» завершено.