У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу

На тлі проблем із опаленням та енергопостачанням у столиці фіксують різкий стрибок захворюваності. За другий тиждень 2026 року в Києві зареєстрували 9 752 нових випадки грипу, ГРВІ та Covid-19. Це на 27,9% більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

«Показник захворюваності склав 330,3, що на 39,8% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 27,9% – за рахунок дорослого та дитячого населення», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, захворіли 4 636 дітей (47,5% від усіх хворих) і 5 116 дорослих.

Серед школярів зареєстровано 2 378 випадків.

На Covid-19 захворіли 46 осіб, зокрема одна дитина до 17 років.

До медичних закладів госпіталізували 254 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 152 дитини. Серед хворих на Covid-19 госпіталізували 29 дорослих.

Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували п'ятеро дорослих, хворих на Covid-19. За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень Covid-19.

Нагадуємо, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу.

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – Nimbus та Stratus. Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі. За даними Центру громадського здоров’я України, в країні зафіксовано 38 випадків субваріанта Stratus (XFG) та один випадок субваріанта Nimbus (NB.1.8.1).

«Главком» публікував поради від МОЗ, як вберегти себе у сезон епідемічних хвороб.