Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
Місце, на якому збили 23-річну військову в Києві
фото: Національна поліція

Потерпілу військову шпиталізували з численними тілесними ушкодженнями

У Києві 44-річна водійка напідпитку збила військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у суботу, 13 вересня, близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.

У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході фото 1

За попередньою інформацією, водійка Volkswagen проігнорувала червоний сигнал світлофора та наїхала на 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Потерпілу військову шпиталізували з численними тілесними ушкодженнями. А водійка, за словами правоохоронців, після скоєного втекла з місця події, однак невдовзі її розшукали та затримали.

У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході фото 2

Вона заявила поліції, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік із місця аварії. Проте правоохоронці кажуть, що спростували цю інформацію та встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Тест показав 3,11 проміле алкоголю.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Нагадаємо, у Яготині на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні. 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos. За кермом останнього перебував 30-річний місцевий житель, який рухався у зустрічному напрямку.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

Читайте також:

Теги: Київ ДТП військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У лютому 2025 року Олексій Шкуратов став першим проректором КНУБА
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
11 вересня, 14:53
Юсов наголосив, до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території
Розвідка оцінила, як довго триватиме наступ РФ на фронті
6 вересня, 16:18
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
6 вересня, 03:28
У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
27 серпня, 23:24
Російський пастух вирішив заробити на війні
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
24 серпня, 19:44
У Києві 23-24 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
22 серпня, 18:02
Паркани, які перекривають прохід на набережну Дніпра, досі стоять
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
21 серпня, 15:09
Кличко звернувся до президента України з проханням не підписувати законопроєкт №13439-3
Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
20 серпня, 17:28
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
14 серпня, 21:13

Новини

У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua