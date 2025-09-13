У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході

Потерпілу військову шпиталізували з численними тілесними ушкодженнями

У Києві 44-річна водійка напідпитку збила військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у суботу, 13 вересня, близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.

За попередньою інформацією, водійка Volkswagen проігнорувала червоний сигнал світлофора та наїхала на 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Потерпілу військову шпиталізували з численними тілесними ушкодженнями. А водійка, за словами правоохоронців, після скоєного втекла з місця події, однак невдовзі її розшукали та затримали.

Вона заявила поліції, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік із місця аварії. Проте правоохоронці кажуть, що спростували цю інформацію та встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Тест показав 3,11 проміле алкоголю.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Нагадаємо, у Яготині на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні. 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos. За кермом останнього перебував 30-річний місцевий житель, який рухався у зустрічному напрямку.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.