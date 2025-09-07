Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
Росія атакувала Київ дронами
фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 7 вересня дві людини загинули, 20 отримали травми

У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбльше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки, передає «Главком».

За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, цілий день тривала ліквідація наслідків російської атаки на локаціях в Святошинському та Дарницькому районах.

Святошинський район

У Святошинському районі силами комунальних служб, ДСНС розчищено та вивезено понад 160 куб. м будівельного сміття. Із 746 вибитих вікон 260 закрито матеріалами.

До двох штабів за день звернулися 197 осіб. З них 178 подали заяви на виплату 10 тис. грн, 19 –  на виплату 40 тис. грн за програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Штаби в Святошинському районі продовжать роботу вже завтра, вранці 8 вересня.

Дарницький район

У Дарницькому районі, де від російської атаки постраждав житловий чотириповерховий будинок, вибито 86 вікон, наразі 81 – вже закрито плівкою або OSB. Зранку тут розгорнули штаб, звернулися 29 киян.

Загалом в Дарницькому районі 31 пошкоджена квартира. Подано 15 заяв на виплату матеріальної допомоги – 13 на 10 тис. грн, по одній на 40 тис. та 20 тис. грн виплати.

У районі також постраждала школа №127. Протягом дня вдалося закрити вибиті вікна в закладі, всі процедури відновлення почнуться невідкладно

Зазначимо, що внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 7 вересня дві людини загинули, 20 отримали травми різного ступеня.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. 

Читайте також:

Теги: ДСНС Київ ракетна атака обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеведучий приїхав в центр Києва одразу, як закінчилась комендантська година
Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)
Сьогодні, 15:02
Столична підземка безкоштовно отримала 60 виведених з експлуатації вагонів серії № 81 в якості технічної допомоги від польських колег
«Переплатили у шість разів». Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал з непридатними вагонами метро, які Кличко пригнав з Польщі
2 вересня, 19:51
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Росіяни завдали комбінованого удару по столиці
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
28 серпня, 06:32
Вистава підкреслить ряд проблем, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
«Людина повертається з війни й бачить багалан…» Київський та харківський театри готують виставу-кабаре
22 серпня, 21:00
Такий вигляд має локація після оновлення
У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося
19 серпня, 09:31
На Донеччині з 11 по 17 серпня вдалося повернути світло для майже 103,3 тисяч родин
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів
18 серпня, 16:00
Будинок, у якому жила родина, зруйновано
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
17 серпня, 22:01
Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути»
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про зміни руху громадського транспорту
14 серпня, 16:59

Новини

Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито
У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней
На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
4412
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2257
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2110
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
1904
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua