Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків

Внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 7 вересня дві людини загинули, 20 отримали травми

У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбльше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки, передає «Главком».

За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, цілий день тривала ліквідація наслідків російської атаки на локаціях в Святошинському та Дарницькому районах.

Святошинський район

У Святошинському районі силами комунальних служб, ДСНС розчищено та вивезено понад 160 куб. м будівельного сміття. Із 746 вибитих вікон 260 закрито матеріалами.

До двох штабів за день звернулися 197 осіб. З них 178 подали заяви на виплату 10 тис. грн, 19 – на виплату 40 тис. грн за програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Штаби в Святошинському районі продовжать роботу вже завтра, вранці 8 вересня.

Дарницький район

У Дарницькому районі, де від російської атаки постраждав житловий чотириповерховий будинок, вибито 86 вікон, наразі 81 – вже закрито плівкою або OSB. Зранку тут розгорнули штаб, звернулися 29 киян.

Загалом в Дарницькому районі 31 пошкоджена квартира. Подано 15 заяв на виплату матеріальної допомоги – 13 на 10 тис. грн, по одній на 40 тис. та 20 тис. грн виплати.

У районі також постраждала школа №127. Протягом дня вдалося закрити вибиті вікна в закладі, всі процедури відновлення почнуться невідкладно

Зазначимо, що внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 7 вересня дві людини загинули, 20 отримали травми різного ступеня.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі.