«Укрпошта» судиться з Київрадою за найстаріше відділення в місті



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Відділення Укрпошти на вул. Б. Хмельницького, 44 закриється

У відділенні обслуговуються більше 11 тисяч клієнтів

«Укрпошта» подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо продовження терміну дії договору оренди приміщення на вул. Б. Хмельницького, 44 та скасування рішення комісії Київради з питань власності. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Як відомо, депутати Київради не продовжили «Укрпошті» термін оренди приміщення вул. Б. Хмельницького, 44. Відділення проіснувало на цьому місці 60 років, в ньому обслуговуються більше 11 тисяч клієнтів.

Рішення про відмову «Укрпошті» продовжити оренду приміщення було прийняте на засіданні комісії Київради з питань власності.

«Поки відділення працює за цією адресою, однак в разі закриття відділення, клієнтам, серед яких багато літніх людей, доведеться долати шлях до найближчого ВПЗ в понад 1 км. Керівництво Укрпошти направляло листа до комісії про перегляд цього рішення та зверталося декілька разів на засіданнях комісії щодо недоцільності такого кроку, проте депутати проігнорували усі аргументи рішення щодо продовження оренди», – заначив директор київської філії «Укрпошти» Валентин Олещенко.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський підкреслив, що «Укрпошта» другий орендар в Києві та вчасно сплачує 60 млн грн орендної плати щороку за приміщення, в яких знаходиться. «Прикро, що депутати так зневажливо ставляться до киян, які за них голосували», – сказав він.

Кожного місяця «Укрпошта» сплачує за це приміщення більше 42 тисяч грн орендної плати. Всього протягом майже трьох років компанія вчасно сплатила бюджету міста майже 1,5 млн грн орендної плати за використання цього приміщення площею 202 кв. м.

Відділення по вул. Б. Хмельницького, 44 одне із найприбутковіших в Київській філії «Укрпошти». Щомісяця тут здійснюється близько 5000 транзакцій. Зокрема, щодня працівники відділення обслуговують близько 700 споживачів, здійснюють 2000 платежів та більше 400 переказів.

Загалом у м. Києві знаходиться 175 відділень «Укрпошти», із яких компанія має 5 власних приміщень, а 170 – орендує (149 із них – комунальна власність м. Києва та 21 об’єкт – комерційна нерухомість).

Нагадаємо також, раніше Смілянський заявив, що «Укрпошта» не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві й хоче його продати.

Як повідомлялося, «Укрпошта» 27 серпня 2018 року за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ «Розетка» (Київ) договір оренди 1,5 тис. кв. м площ на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на Хрещатику в Києві.

У лютому 2019 року «Укрпошта» закрила креативний простір «Укрпошта Арт Хаб» у будівлі Головпоштамту в центрі столиці й передасть приміщення в оренду ТОВ «ПФ Рітейл» (дочірня компанія «Vodafone Україна»).