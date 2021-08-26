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    Через масштабну аварію на Львівщині затримуються п’ять потягів

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    На станції Глинна-Наварія зійшли з рейок 18 вантажних вагонів - Через масштабну аварію на Львівщині затримуються п’ять потягів
    На станції Глинна-Наварія зійшли з рейок 18 вантажних вагонів
    ґскріншот з відео

    Час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин

    У Львівській області вантажних вагонів зійшли з рейок, через що затримуються деякі поїзди. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Тривають роботи з ліквідації наслідків сходження вагонів вантажного поїзда Клепарів-Батьово, який перевозив щебінь і залізну руду», – йдеться в повідомленні.

    Аварія сталася близько 08:20 на станції Глинна-Наварія.

    Під час сходження вагонів ніхто не постраждав, пошкоджено вагони, колійне полотно і кілька опор контактної мережі. Ліквідувати аварію обіцяють протягом доби. Зміни в маршрутах пасажирських поїздів не плануються.

    На цей момент затримуються такі поїзди:

    • №6 Херсон-Ужгород,
    • №41 Дніпро-Трускавець,
    • №46 Лисичанськ-Ужгород,
    • №146 Ужгород-Львів,
    • №807 Львів-Коломия.

    Час запізнення поїздів від 50 до 80 хвилин.

    До слова, пасажирськими перевезеннями «Укрзалізниці» управлятиме німецька Deutsche Bahn. Німецька компанія допоможе українській відділити пасажирські перевезення від вантажних, і забезпечити ефективне управління. Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі «Укрзалізниця» залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році.

    Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

    Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.

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    Теги: Львівщина Укрзалізниця потяг залізниця аварія перевезення
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    Через масштабну аварію на Львівщині затримуються п’ять потягів