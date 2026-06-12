Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху
Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня
фото: «Укрзалізниця»

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Через високий попит на подорожі до гір компанія запустила:

  • №251/252 Київ – Рахів – Київ;
  • №277/278 Київ – Мукачево – Київ.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня.

«Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях «Укрзалізниці». Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.

Компанія зазначила, що для успішного придбання квитків варто заздалегідь планувати подорож і завчасно відстежувати їх наявність. «Щоб ваша подорож відбулася, є пара дієвих засобів. Основа основ – планування заздалегідь. Що раніше ви вирішите їхати і почнете моніторити квитки, то більший шанс придбати їх. Старт продажу квитків – за 20 днів до дати виїзду», – наголосила «Укрзалізниця».

Теги: Укрзалізниця потяг Київ Карпати (гори)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху
«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху
Вбивство Кирила Тлявова: обвинувачений потрапив під мобілізацію, захист просить зупинити суд
Вбивство Кирила Тлявова: обвинувачений потрапив під мобілізацію, захист просить зупинити суд
Січневі платіжки у червні: чому киянам прийшли рахунки за тепло
Січневі платіжки у червні: чому киянам прийшли рахунки за тепло
Кривава ДТП на Караєвих дачах: що говорять адвокати підозрюваного і жертв
Кривава ДТП на Караєвих дачах: що говорять адвокати підозрюваного і жертв
На важливому шляхопроводі у Святошинському районі обмежено рух транспорту (схема)
На важливому шляхопроводі у Святошинському районі обмежено рух транспорту (схема)
Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда»
Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда»

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua