«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Через високий попит на подорожі до гір компанія запустила:

№251/252 Київ – Рахів – Київ;

№277/278 Київ – Мукачево – Київ.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня.

«Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях «Укрзалізниці». Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.

Компанія зазначила, що для успішного придбання квитків варто заздалегідь планувати подорож і завчасно відстежувати їх наявність. «Щоб ваша подорож відбулася, є пара дієвих засобів. Основа основ – планування заздалегідь. Що раніше ви вирішите їхати і почнете моніторити квитки, то більший шанс придбати їх. Старт продажу квитків – за 20 днів до дати виїзду», – наголосила «Укрзалізниця».