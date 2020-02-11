Ураганний вітер повертається в Київ



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У середу у Києві очікується мокрий сніг і поривчастий вітер

У столиці оголошено штормове попередження

У середу, 12 лютого, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Крім того, у середу в столиці очікується дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Через сильний вітер на бульварі Перова, 36 в Києві з ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

Також 10 лютого на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині через сильний вітер впало дерево і перегородило рух транспорту.