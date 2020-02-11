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    Ураганний вітер повертається в Київ

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    У середу у Києві очікується мокрий сніг і поривчастий вітер - Ураганний вітер повертається в Київ
    У середу у Києві очікується мокрий сніг і поривчастий вітер

    У столиці оголошено штормове попередження

    У середу, 12 лютого, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Крім того, у середу в столиці очікується дощ із мокрим снігом.

    Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Через сильний вітер на бульварі Перова, 36 в Києві з ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

    Також 10 лютого на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині через сильний вітер впало дерево і перегородило рух транспорту.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр КМДА вітер
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