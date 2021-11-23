Увечері на вхід закриватимуться три станції київського метро (список)

Обмеження в метро діятимуть із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій

Метро змінить режим роботи через матч на НСК «Олімпійський»

Сьогодні, 23 листопада, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами «Динамо» (Київ) та «Баварія» (Мюнхен). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перебування без захисних масок у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та в транспорті.

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